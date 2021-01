Alcoyano derrota a Real Madrid – MEMES

Real Madrid perdió este miércoles ante el humilde Alcoyano, equipo de la tercera división, que le ganó 2 a 1 y lo eliminó de la Copa del Rey.

Zinedine Zidane puso en cancha a figuras de la talla de Isco, Marcelo, Toni Kros, Karim Benzema y Federico Valverde. El adversario, que milita en la Segunda División B, afrontó la prórroga con un jugador menos por expulsión. Pese a ello venció 2 a 1 al cuadro más poderoso de España.

Los memes por la derrota del Real Madrid ante el Alcoyano no se hicieron esperar. En redes sociales abundaron las cargadas contra el equipo de Zinedine Zidane. Este resultado y la eliminación de la Copa del Rey dejan al francés en la cuerda floja.

Real madrid fans on their way to celebrate CR7 Winning trophy cz their own team lost😂😭 pic.twitter.com/RRvxKMyC4P

— Adwait #Depressed guy (@Adwaitr10) January 21, 2021