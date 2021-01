¿Ansu Fati, cerca de regresar de su lesión con el Barcelona?

Ronald Koeman ofreció una actualización sobre cómo evolucionan los lesionados Ansu Fati y Sergi Roberto de sus lesiones en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de España de Barcelona del domingo.

Ambos jugadores han estado fuera de los terrenos de juego desde noviembre. Fati se sometió a una cirugía de rodilla y se prevé que esté fuera de los terrenos durante cuatro meses, mientras que Roberto estará fuera durante dos meses por un problema en el muslo.

Koeman dijo en una conferencia de prensa previa al partido que Roberto volverá a la acción primero y que ya se acerca a un regreso con el primer equipo:

“Sergi Roberto seguro que volverá antes que Ansu. No quiero poner fechas exactas para presionar a los jugadores. Tienen que rehabilitarse bien. Para Sergi podrían ser un par de semanas más, más tiempo con Ansu, pero tienen que recuperarse adecuadamente, eso es lo más importante.”

Ambos jugadores han viajado con la plantilla del Barcelona a Sevilla para la final del domingo ante el Athletic en el Estadio de La Cartuja. Los únicos jugadores del primer equipo que no hicieron el viaje fueron Gerard Piqué y Philippe Coutinho, que también están en la lista de lesionados.

The team heads to the airport for the flight to Seville, with a full squad apart from Gerard Piqué and Philippe Coutinho, who are recovering from injury in Barcelona. Iñaki Peña, Ilaix, O. Mingueza and Konrad of Barça B are also travelling. pic.twitter.com/ckVbvk9CUh

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 16, 2021