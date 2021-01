Griezmann manda un penalti a las nubes… pero se lo toma con humor

Antoine Griezmann falló un penalti clamorosamente el miércoles en la tanda del Barcelona-Real Sociedad de las semifinales de la Supercopa de España.

El campeón de la Copa del Mundo lanzó su tiro por encima del travesaño y habrá sido un alivio ver a sus compañeros de equipo Miralem Pjanic, Ousmane Dembele y Riqui Puig convertir sus penales para asegurar una victoria por 3-2 después de que el partido terminara 1-1 después de la prórroga.

El lanzamiento de Griezmann fue objeto de bromas después del partido, ya que los fanáticos especularon sobre dónde había terminado la pelota, pero el francés parece haberse tomado las burlas de buen corazón al poner “Me Gusta” en Twitter a alguno de los mejores memes.

Griezmann pudo haber fallado su tiro desde el punto de penal, pero sí repartió una asistencia para Frenkie de Jong que supuso el 1-0 en la primera mitad. La asistencia fue la quinta de Griezmann de la temporada en todas las competiciones.

Mikel Oyarzábal igualó desde el punto de penalti tras el descanso que forzó que el partido se fuera a los penaltis. Sin embargo, no fue una sorpresa ver a Griezmann fallar dado su récord reciente.

Antoine Griezmann's last four penalties for club and country:

❌

❌

❌

❌

That stinks. pic.twitter.com/fPj8i6emsa

— Squawka Football (@Squawka) November 7, 2020