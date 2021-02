Una de las figuras del Atleti estará fuera de acción por coronavirus ¿quién es?

El Atlético de Madrid va de viento en popa en la liga española. A mitad de temporada llevan diez puntos de ventaja sobre el Madrid y el Barcelona con un partido en mano.

Para el equipo colchonero, la posibilidad de un doblete sin precedentes, pero este tramo lo tendrá que hacer sin una de sus figuras.

El portugués que tenía que incorporarse a los entrenamientos con el resto de compañeros esta tarde se une a las bajas por COVID de Mario Hermoso y Yannick Carrasco.

Por esto tendrá que quedarse aislado en su propio domicilio al tener que cumplir con las recomendaciones de las autoridades y el protocolo establecido por La Liga.

João Felix recientemente había vuelto a ser titular en los dos últimos partidos ligueros en los que el cuadro colchonero comenzó a afirmarse en la cima de la tabla. Ahora, el exBenfica tendrá que estar mirando todo desde lejos en una serie que podría tenerlos cerca de su primer título en seis años o a un descalabro de poder estar luchando con Real Madrid y Barça.

Este positivo se añade a la del belga y el central los que se perdieron el partido ante el Cádiz. El delantero portugués se tendrá que someter a un PCR antes de la vuelta a los entrenamientos para prepararse para el partido ante el Celta de Vigo.

COVID: El gran problema de Simeone

Se le acumulan los problemas a Diego Simeone de cara al duelo del fin de semana en el fortín que es el Wanda Metropolitano. Pero si hubo algo esta temporada que ha sido el verdugo del técnico argentino fue el tema del coronavirus.

Este será que no le permitirá contar ni con João ni con Kieran Trippier (suspendido) y las disponibilidad de Hermoso y Carrasco están en jaque. Salvo que diese negativo una vez cumplidos los días de aislamiento. El Covid sin duda está siendo uno de los mayores quebraderos de cabeza de los rojiblancos este curso habiendo sido positivo hasta el propio Simeone.

Ahora son João, Carrasco y Hermoso, pero antes fueron Luis Suárez, José María Giménez, Lucas Torreira, Diego Costa, Ivo Grbic, Sime Vrsaljko y Ángel Correa han sido los afectados además del mismo técnico.

Pero para Simeone, este era un proceso que todos tendrán que adaptarse convivir con lo que conlleva durante una temporada tan complicada y atípica.

Pero lo que se sabe es que para poder llegar a los objetivos que de a poco se aclaran, tendrán que saber cómo ajustarse a la realidad del momento.

