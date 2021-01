El Atlético de Madrid dio un golpe a la mesa con fichaje en ataque ¿quién es?

El Atlético de Madrid tiene la oportunidad de alejarse de todos sus seguidores en la lucha por el título liguero y ahora agregan a otra amenaza ofensiva para que puedan dar cuando el fútbol español se ponga al día.

La llegada de Demebele le da muchas más opciones a Diego Simeone en el ataque tras la salida de Diego Costa durante el patrón navideño.

El francés llega proveniente del actual líder del fútbol galo que tuvo un fin de temporada memorable al llegar a la semifinal de la Champions League antes de caer contra el eventual campeón de ese certamen.

¿Cómo llega Dembele?

El exdelantero del Celtic llega en condición de préstamo con una opción de compra que llega a superar los $40.1 millones de acuerdo a Marca.

Para el Atleti, la llegada de Dembele también le ofrece la posibilidad de tener un nueve del futuro. Esto es vital ya que Luis Suárez cumple 34 años y Álvaro Morata no se vestirá la camiseta blanquirroja cuando regrese de su préstamo en la Juventus. Este último ha estado lesionado y se espera que regrese a la acción cuando el equipo bianconero enfrente al Sassuolo.

Dembele es un jugador que en este momento es mucho más polifuncional que Diego Costa y se convierte en una ficha importante para los colchoneros que tienen la mira puesta en ganar la liga y también la Champions ya que quedaron eliminados de la Copa del Rey de manera sorprendente contra el Cornellà a mitad de semana.

El jugador formado en la cantera del PSG puede jugar por el medio entre centrales y también por afuera, permitiendo asociaciones entre jugadores. Esto puede maximizar el peligro de Ángel Correa, João Felix entre otros en lo que quiere Simeone con este equipo que ha sido diferente a versiones previas.

Es un jugador con mucha inteligencia y una habilidad impresionante que lo ha llevado a ser nominado al Premio Puskas en el 2017.

Dembele llegó a Lyon para reemplazar a Alexander Lacazette tras la salida de este último al Arsenal en el 2018. Al llegar a su nuevo equipo proveniente del fútbol escocés, Dembele se convirtió en el máximo goleador del equipo con 23 anotaciones.

Desde ese entonces, Simeone y la dirigencia del Atleti lo han tenido en su radar ya que buscaban un eventual recambio para Antoine Griezmann. Este al lado de Willian José de la Real Sociedad eran por los que se iban a apostar yendo hacia el futuro.

Se espera que Dembele llegue a Madrid el lunes para ser presentado de manera oficial. Atlético comienza a recuperar partidos que no ha jugado este martes cuando reciba la visita de Sevilla en el Wanda Metropolitano.

