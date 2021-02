Florentino Pérez se encuentra en cuarentena ¿tiene coronavirus?

El martes comenzó de manera complicada para el Real Madrid al tener que confirmar que su presidente, Florentino Pérez dio positivo de coronavirus.

El club emitió un comunicado confirmando que el dirigente de 73 años dio un resultado positivo en sus pruebas de COVID-19 pero que se encuentra asintomático. El presidente blanco no presenta síntomas y se encuentra aislado a la espera de que el contagio no conlleve ningún tipo de complicación. Todos los integrantes del club tiene que hacerse pruebas PCR son muy regulares y en esta última se ha confirmado el positivo del máximo mandatario merengue.

Pérez estuvo en el palco del Estadio Alfredo Di Stefano el fin de semana pasado para ver el partido contra el Levante. El empresario dio negativo el viernes pasado y por eso pudo estar entre los presentes en la derrota ante el equipo granote por 2-1.

Con este positivo, Pérez se convierte en el primer positivo que fue confirmado en el equipo desde que el defensor, Nacho Fernández, fuera confirmado el 25 de enero.

Zindane regresó a los entrenamientos

La noticia de Pérez coincide con el regreso del técnico Zinedine Zidane a las canchas después de haber dado positivo por el coronavirus.

El francés estuvo alejado del banquillo desde el partido ante el Alcoyano por Copa del Rey y se mantuvo con el equipo días previo a su resultado. Desde ese entonces el asistente de Zidane, David Bettoni, ha estado al cargo del equipo para los partidos ante Alavés y el del fin de semana pasado ante el Levante.

Highlights Real Madrid vs Levante UD (1-2)Levante UD's comeback against Real Madrid away thanks to goals from Morales and Roger Martí. Real Madrid centre-back Militão was sent off in the 8th minute of the match #RealMadridLevante Matchday 21 LaLiga Santander 2020/2021 Suscríbete al canal oficial de LaLiga Santander en HD http://goo.gl/Cp0tC Subscribe to the Official Channel of LaLiga in High Definition… 2021-01-30T17:59:13Z

El presente del Madrid

El equipo blanco pasa por un momento complicado después de quedar eliminados de manera inconcebible ante el Alcoyano en la Copa del Rey. A esto se agrega la caída ante el Levante de local en la que terminó alejándose de la lucha por el título.

Actualmente Madrid se encuentra en tercer lugar con 40 puntos junto al Barcelona. Los dos se encuentran a 10 del Atlético de Madrid. También hay que tener en cuenta que el equipo colchonero tiene un partido más en mano.

Esto tiene al Madrid en una situación crítica en el que es posible que su última oportunidad para conseguir un título sería en la Champions. Esto tiene a Zidane en la cuerda floja. Hasta se menciona que para Zidane, ni ganando “La Orejona” sería suficiente para que el francés se mantenga en su cargo y se comienza a especular de nombres como Massimiliano Allegri.

LEER MÁS: Exestrella del Real Madrid es nuevo DT del América: ¿Quién reemplaza a Miguel Herrera?