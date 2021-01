Real Madrid finaliza llegada de su un nuevo Galáctico ¿quién es?

Parece que Florentino Pérez y el Mundo Madrid se prepara para la vida después de Sergio Ramos. Con la eventual marcha del capitán de las filas del Real Madrid, la única lógica es poder conseguir a un jugador que de la talla y que llegue con la capacidad ganadora que ha mostrado el andaluz durante toda su brillante carrera en el club blanco.

El lunes se confirmó el vínculo del Real Madrid con el central del Bayern Múnich, David Alaba. El austriaco ha sido uno de los pilares defensivos del cuadro bávaro durante la última década en ese equipo tiene todo lo que se requiere de un jugador para ser parte del plantel blanco.

El defensor de 28 años ha sido uno de los objetivos de algunos de los equipos más grandes de Europa. Su representante, Pini Zahavi, había perfilado a su jugador para recibir ofertas de equipos como el Manchester City, Chelsea y Liverpool.

También se había hablado de una oferta de último minuto que le ofreció su actual equipo, pero ya era demasiado tarde para los bávaros en su esfuerzo para seguir con una relación que ya llevaba 10 años.

Esta cantidad promete aumentar ya que el Bayern está en primer lugar en la liga, sigue en la pelea por la Champions y en febrero disputa el Mundial de Clubes en Catar.

La relación entre Alaba y Bayern

El fin se veía venir desde hace meses por causa de las negociaciones que terminaron por mal camino. El austriaco había sido uno de los mejores laterales izquierdos del mundo y lo cambiaron para ser central y se consolidó en ese puesto también. Pero con todo lo que hizo, Alaba se sintió poco valorado por la directiva del club.

Alaba sintió esto en las negociaciones durante la última parte del 2020 y le dejó saber al Bayern que no estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con la oferta que el club puso en la mesa.

Al llegar libre al Madrid, Florentino Pérez aparentemente le ha ofrecido el dinero que quería. Esto fue más importante aún ya que el austriaco tenía el deseo de jugar en el Madrid. De acuerdo a los informes iniciales, se indica que Alaba recibirá un salario que merece sin que el Madrid se aleje de actual política de austeridad que quiere imponer por causa del impacto de la pandemia del coronavirus. Alaba recibirá un contrato de cuatro años por US$13.6 millones.

En su paso por el Bayern, Alaba ha ganado nueve títulos de la Bundesliga, seis Copas alemanas, tres Supercopas Alemanas, dos Champions, dos Supercopas Europeas y un Mundial de Clubes.

