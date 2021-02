Koeman habló sobre Luis Suárez y también del futuro de Messi ¿Qué dijo?

Ronald Koeman ha hablado de la salida del ex jugador del FC Barcelona, Luis Suárez en verano del al Atlético de Madrid y de las posibilidades de que Lionel Messi se quede en el Camp Nou.

El técnico del Barcelona habló con el exdelantero inglés Alan Shearer para The Athletic sobre su capitán y si cree que Leo Messi permanecerá en el club después de que expire su contrato al final de la temporada.

No estoy seguro de eso. Espero que sí, porque sigue siendo un gran jugador. Sigue ganando partidos con nosotros, para el equipo. Todavía no veo a Leo Messi con otra camiseta que no sea la del Barça.