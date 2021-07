Atleta británico confiesa orgullo ‘por ser gay y campeón olímpico’: Tom Daley – Video

Aún incrédulo por la medalla dorada que brillaba en su pecho tras consagrarse en salto sincronizado de 10 metros -32,8 pies- en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Tom Daley tomó el micrófono y brindó un emotivo mensaje para toda la comunidad LGBT, al declarar que se siente “orgulloso de ser gay y campeón olímpico” durante la conferencia de prensa posterior a su victoria.

Daley, de 27 años, no solo consiguió el primer lugar del podio olímpico junto a su compañero Lee: con su sentido mensaje, también logró que medios de noticias de distintas partes del mundo difundan sus palabras y valoren la actitud en plena celebración.

“Me siento increíblemente orgulloso de decir que soy gay y también campeón olímpico. Cuando era más joven, pensé que nunca lograría nada por ser quien era. Ser campeón olímpico ahora solo demuestra que puedes lograr cualquier cosa”, señaló Daley ante los periodistas presentes y su inseparable compañero Lee, que asentía con su cabeza mientras escuchaba el discurso de su mano derecha.

Tom Daley: "Estoy orgulloso de decir que soy gay y campeón olímpico. Cuando era joven pensaba que nunca lograría nada por ser quien era. Esto demuestra que puedes conseguir lo que te propongas". Ha logrado el oro en trampolín de 10 metros sincronizado pic.twitter.com/4IPFYbSCrN — El HuffPost (@ElHuffPost) July 26, 2021

Casado con el productor de cine Dustin Lance Black, ambos padres de su hijo Robbie, Daley destacó que “hay más atletas abiertamente en estos Juegos Olímpicos que en los Juegos Olímpicos anteriores. Salí en 2013 y cuando era más joven siempre me sentí como el que estaba solo y diferente y no encajaba. Había algo en mí que nunca iba a ser tan bueno como la sociedad quería que fuera. Espero que cualquier joven LGBT pueda ver que no importa cuán solo se sienta ahora, no está solo. Puedes lograr cualquier cosa”, según reporta la CNN.

The Guardian subraya el valor del mensaje de Daley al haberlo expresado ante la presencia de atletas de China y medallistas de bronce de Rusia -compitiendo en representación del Comité Olímpico Ruso a raíz de una sanción por doping-, países en los que el matrimonio entre personas del mismo sexo es ilegal.

Daley expresó su felicidad por el nacimiento de su niño y recordó con emoción a su padre, fallecido cuando él apenas tenía 17 años

Según reporta The Guardian, un periodista chino le consultó a Daley por Robbie, su niño de apenas 3 años, y él respondió con un evidente afecto paternal.

“Ha sido el viaje más asombroso, que me cambió la vida y no puedo esperar para ir a verlos, a mi esposo y a mi hijo, para darles un gran abrazo y poder celebrar en este increíble viaje que ha sido”, respondió Daley a la consulta sobre su niño.

En diálogo con The Sun, Daley admitió que hoy en día han cambiado las prioridades en su vida, y su hijo Robbie significa más que haberse consagrado campeón olímpico en su disciplina.

“Creo que cualquier atleta mentiría si dijera que no quiere ganar una medalla de oro olímpica”, admitió el atleta, aunque aclaró: “Pero al final del día, soy padre, soy esposo y creo que ha ocurrido un cambio masivo de perspectiva para mí en estos últimos años”.

Y al respecto, concluyó: “Con el nacimiento de Robbie, luego la pandemia, te das cuenta de lo que más importa. Creo que es algo muy importante saberlo, de cara a los Juegos Olímpicos”.

Sobre su padre, quien murió cuando él tenía 17 años y quien fuera un gran apoyo en esos primeros años de formación deportiva, Daley dijo que al principio fue “extremadamente difícil para mí porque nunca me vio ganar una medalla olímpica, casarme, tener un hijo…”.

“Nada de eso ocurrió, así que finalmente convertirme en campeón olímpico, especialmente después de Río 2016, donde estaba extremadamente decepcionado con mi desempeño individual. Después de eso, mi esposo me dijo que mi historia no termina aquí y que nuestro hijo estaba destinado a verme convertirme en campeona olímpica”, explicó Daley.

El salto ganador de Daley y Lee para superar a la pareja china y transformarse en campeones olímpicos

Tom Daley y Matty Lee obtuvieron el primer puesto en salto sincronizado desde plataforma de 10 metros el pasado lunes, al imponerse sobre los chinos Cao Yuan y Chen Aisen y los rusos Aleksandar Bondar y Viktor Minibaev.

Evening Standard informa que la pareja británica logró su clavada más compleja de la competencia – 3.6 en dificultad – en la cuarta ronda, lo cual presionó a sus rivales chinos.





A pesar de la ventaja con la que contaban por su desempeño en las rondas iniciales, la pareja china tuvo una cuarta presentación para el olvido y apenas cosechó 5.5 de 10 con algunos de los jueces.

Daley y Lee se guardaron su mejor salto para el final, mediante el cual redondearon una puntuación ganadora de 471,81.

