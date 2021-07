Tokio 2020: Ganó el oro en triatlón y se desvaneció al llegar a la meta: [VIDEO]

El atleta noruego Kristian Blummenfelt ganó la medalla de oro en la modalidad triatlón, pero se desvaneció al llegar a la meta como consecuencia del esfuerzo realizado. Debió ser asistido de inmediato. Se trata del primer gran logro en la carrera de este atleta noruego.

📸 ¡Kristian Blummenfelt y una llegada impactante! 🥇 El noruego (N°2 del mundo) se descompuso al completar el triatlón de #Tokyo2020 y fue atendido por el personal médico 💪🏼 Salió del agua fuera del top-25 y lo dejó todo en los 10 km. de running para coronarse campeón pic.twitter.com/V83oemGAce — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2021

Las elevadas temperaturas de la capital japonesa le jugaron una mala pasada a Kristian Blummenfelt. Llegó a la meta pletórico de alegría. Al cruzarla, sintió las consecuencias del esfuerzo que había hecho. Rápidamente se acercaron a socorrerlo.

El atleta británico Alex Yee se quedó con la medalla de plata en tanto que la presea de bronce fue para el neozelandés Hayden Wilde. La gran decepción de la prueba la protagonizó el francés Vincent Luis, ganador de los dos últimos mundiales de la modalidad. Terminó en la posición 13.

Kristian Blummenfelt, triatlón, después de correr, nadar y andar en bici por casi 2 horas pic.twitter.com/E7Ouuqv1C1 — #MODO OLÍMPICO 🥇🥈🥇👊👊👊❓❓❓ (@gronzor_) July 26, 2021

Cabe señalar que en Tokio 2020 estuvo ausente el británico Alistair Brownlee, ganador de la medalla dorada de triatlón en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Su ausencia abría las posibilidades para varios candidatos.

Kristian Blummenfelt concretó las expectativas que había generado al imponerse en la previa de los Juegos Olímpicos en las etapas de la World Triathlon Series en Yokohama y Lisboa.

El atleta noruego realizó un tiempo de 1 hora, 45 minutos y 4 segundos, le sacó once segundos de ventaja al segundo y veinte al tercero.

Hidilyn Díaz hace historia para Filipinas en Tokio 2020

La levantadora de pesas Hidilyn Díaz fue tendencia en las redes sociales tras conseguir la medalla dorada en halterofilia.

🇸🇽 ¡Día histórico para Filipinas! 🥇 ¡Hidilyn Díaz logró las mejores marcas de su carrera, estableció el récord olímpico y consiguió la primera dorada en JJOO para su país! 🏋️‍♀️ Con 55 kg, levantó 97 kg. en arranque y 127 kg. en envión 🙌 #MujeresTitulares pic.twitter.com/ifY2wnFzLr — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2021

Díaz obtuvo la primera presea dorada en la historia de Filipinas, país del que es oriunda. Tamaño logro explica su emoción y el llanto descontrolado que regaló a los admiradores del deporte.

Este momento es increíble. Hidilyn Díaz gana la primera medalla dorada en la historia de Filipinas y se quiebra de emoción apenas suelta la pesa.pic.twitter.com/mh4cmjrPH1 — Periodistán (@periodistan_) July 26, 2021

La atleta filipina se impuso en la categoría hasta 55 kilos. Como si no bastara, además impuso un récord olímpico al levanta 224 kg (97 kg en arranque y 127 en envión). Sin duda, otro momento único que nos ofrecen estos Juegos Olímpicos.

Rayssa Leal, la medallista más joven de Brasil

Rayssa Leal hizo historia al convertirse este lunes en la medallista más joven en la historia de Brasil. Tiene apenas 13 años.

Leal obtuvo la presea de plata en la prueba street femenino. La joven nacida en Imperatriz, Brasil, en 2008, se inició en la actividad del skateboarding cuando tenía apenas siete años.}

A pesar de su juventud, la brasileña llegó a Tokio 2020 como una de las candidatas para obtener una medalla. Accedió a los Juegos Olímpicos con el aval de haber ganado el Street League Skateboarding Championship de Los Angeles.

La brasileña terminó detrás de la japonesa Momiji Nishiya, también de 13 años. Pese a no haber obtenido la dorada, Leal pasó a la historia. Se convirtió, además, en la mujer brasileña más joven en participar de un Juego Olímpico.

#BuenosYFeministasDías

¡Patina como niña! Conozcan a las medallistas de #skateboarding femenil, una referencia para todas las niñas y jóvenes del mundo.

🥇 🇯🇵 Momiji Nishiya (13 años)

🥈 🇧🇷 Rayssa Leal (13)

🥉 🇯🇵 Funa Nakayama (16) Desconocemos la autoría de la foto. pic.twitter.com/clbcNer2vK — Fondo Semillas (@FondoSemillas) July 26, 2021

Dicha marca era ostentada por su compatriota Talita Rodrigues, finalista en el 4x100m estilo libre de los Juegos Olímpicos Londres 1948 con 13 años y 347 días

N”unca escuché a quienes decían que las chicas no podemos hacer skate. Yo creo que todos los deportes son válidos para chicos y chicas, no hay barreras en los deportes. No creo en las ideas preconcebidas de ese tipo, o que estudiar y hacer skate sean incompatibles”, dijo Leal tras colgarse la medalla plateada.

