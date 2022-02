Tras su retiro, Tom Brady envió mensaje a los Bucs y a Bruce Arians ¿Qué dijo?

Tom Brady confirmó oficialmente que se retira de los Tampa Bay Buccaneers cuando el legendario mariscal de campo anunció la noticia en una publicación de Instagram publicada el 1 de febrero. Brady admitió que era “difícil escribir” sobre su retiro, ya que reveló su decisión a través de un largo y sincero post de Instagram.

“Siempre creí que el deporte del fútbol es una propuesta de ‘todo incluido’: si no hay un compromiso 100 % competitivo, no tendrás éxito, y el éxito es lo que más me gusta de nuestro juego”, escribió Brady. “Hay un desafío físico, mental y emocional CADA día que me ha permitido maximizar mi máximo potencial. Y he hecho mi mejor esfuerzo estos últimos 22 años. No hay atajos para el éxito en el campo o en la vida.

“Esto es difícil para mí de escribir, pero aquí va: ya no voy a hacer ese compromiso competitivo. He amado mi carrera en la NFL y ahora es el momento de concentrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención”.

Brady sobre su retiro: “Ya no voy a hacer ese compromiso competitivo”

La noticia llega después de que Adam Schefter y Jeff Darlington de ESPN informaran el 29 de enero que Brady planeaba retirarse. El campo de Brady refutó el informe y el mariscal de campo incluso grabó una edición especial de su Let’s Go! podcast del 31 de enero para enfatizar que aún no había tomado una decisión. Ahora, la noticia es oficialmente oficial y los Buccaneers están en el mercado de un nuevo mariscal de campo titular.

La indicación más sincera de Brady de que la jubilación estaba sobre la mesa se produjo durante el episodio del 24 de enero de su podcast, donde el legendario mariscal de campo habló sobre el costo que su carrera ha tenido en su familia.

“Han sido mis mayores seguidores”, explicó Brady. “Mi esposa es mi mayor apoyo. Le duele ver que me golpean ahí fuera. Ella se merece lo que necesita de mí como esposo, y mis hijos merecen lo que necesitan de mí como padre. Voy a pasar un tiempo con ellos y les daré lo que necesitan porque realmente me han estado dando lo que necesito durante los últimos seis meses para hacer lo que amo hacer.

“Sabes, dije esto hace unos años, de eso se tratan las relaciones. No siempre es lo que quiero, es lo que queremos como familia. Voy a pasar mucho tiempo con ellos y descubriré en el futuro qué sigue”.

Brady a los Bucs: “¡Quiero que me inviten a nuestro próximo desfile de botes!”

Brady se tomó el tiempo para agradecer al entrenador en jefe de los Buccaneers, Bruce Arians, al gerente general Jason Licht y a sus ex compañeros de equipo. El legendario mariscal de campo bromeó diciendo que quiere “ser invitado a nuestro próximo desfile de botes”.

“A mis compañeros de equipo de los Bucs en los últimos dos años, los amo muchachos y me ha encantado ir a la batalla con ustedes”, señaló Brady. “Has cavado tan profundo para desafiarte a ti mismo, y eso me inspiró a despertarme todos los días y darte lo mejor de mí. Siempre estoy aquí para ustedes y quiero verlos seguir esforzándose para dar lo mejor de sí mismos. No podría estar más feliz con lo que logramos juntos”.

La relación de Brady con Arians estuvo bien documentada, especialmente en los primeros meses de su mudanza a Tampa. Las sinceras críticas de Arians a la CABRA generaron cierto escrutinio, pero Brady tenía un mensaje especial para su exentrenador, elogiando su “firme liderazgo”.

“A mi entrenador, Bruce Arians, ¡gracias por aguantarme!” agregó Brady. “Su firme liderazgo y orientación fueron ideales. No habría manera de que hubiésemos tenido éxito sin su experiencia, intuición y sabiduría. Estoy muy agradecido.”

