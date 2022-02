OFICIAL: Se retira Tom Brady

Después de varios días de especulaciones y reportajes que fueron refutados, Tom Brady finalmente dejó saber de manera pública su decisión sobre su carrera.

El martes por la mañana, el ex jugador de los New England Patriots, escribió un extendido comunicado en el que decidió dar un paso al costado y continuar con su vida fuera de los emparrillados.

Brady jugó 22 temporadas en la NFL y en su comunicado le dio gracias a centenares de personas que han sido importantes durante una trayectoria que lo dejó como el máximo jugador en varias categorías ofensivas.

Brady mencionó que ya no “ haría el compromiso deportivo” requerido para poder estar al nivel que demanda estar en la elite de la NFL. Este mismo ha pedido mucho de su vida personal, algo que en los últimos años ha sido un factor importante que ha mencionado con su esposa, Gisele Bündchen, al final de cada campaña.

“Siempre creí que el deporte del fútbol americano has una propuesta total. Si no tienes un compromiso competitivo del 100 por ciento, no serás exitoso y el éxito es lo que más me encanta de este juego,” comenzó diciendo Brady en su extendido comunicado.

“Es muy difícil escribir esto, pero lo voy a hacer: No voy a hacer ese compromiso competitivo ya más. He ha encantado mi carrera en la NFL y ahora es el momento en el que debo enfocarme mi tiempo y energía a otras cosas que requieren de mi tiempo,” añadió.

Durante los últimos años, el mariscal ha estado involucrado en varios emprendimientos y recientemente se había metido en el mundo de los NFTs y en la criptomoneda. El valor de Tom Brady, como marca, se había estimado en unos 250 millones de dólares, según Celebrity Net Worth.

En ese mismo comunicado le dio gracias a sus padres, quienes siempre estuvieron a su lado. También le dio gracias a la organización de los Buccaneers, en particular al gerente general Jason Licht en “tener fe” en él ya que llegó al equipo a los 43 años de edad. También mencionó a Bruce Arians y a la Familia Glazer por la oportunidad y amistad brindada.

También le dio gracias a la hinchada de los Bucs y a su representante Tom Yee.

Tom le pagó esa fe con un título que pudo con los Buccaneers la temporada pasada.

Finalmente, le dio gracias a sus hijo y a su esposa.

Lo más intrigante de todo, no mencionó a los Patriots en todo el comunicado.

Las marcas de Brady

Aunque no se retiró en el 2030, como había bromeado Peyton Manning en su discurso cuando lo ingresaron en el Salón de la Fama, los números de Brady no dejaron duda de quién fue el mejor mariscal de todos los tiempos.

En este último tramo de su carrera no dejó duda que es el mejor mariscal en la historia del deporte y fue el jugador que marcó una generación dentro de Estados Unidos y en el exterior.

Brady ha jugado en 10 Super Bowls, ganando siete. Ningún jugador ha ganado más títulos, en tema franquicias, solo los Giants (8), Bears (9) y los Packers (13) lo pueden superar. Pero desde que comenzó la era del Super Bowl, nadie lo puede superar.

Sería más fácil listar las marcas que Brady no tiene a comparación de sus logros durante su carrera.

Partidos como titular(316)

Partidos ganados como mariscal titular (243)

Yardas lanzadas (84,520)

Touchdowns lanzados (624)

Pases completos (7,263)

Touchdowns a diferentes receptores (82)

Títulos de división (18)

Apariciones en el Pro Bowl (15)

Jugador de mayor edad en ganar NFL MVP (40 )

Jugador de mayor edad en ser primer equipo All-Pro (40)

Temporadas con un equipo (20, Patriots)

Único jugador en ganarles a los 32 equipos de la NFL

Lo que es más impresionante aún es las marcas de postemporada.

Partidos como titular (47)

Victorias como titular (35)

Victorias de playoff consecutivas(10, entre 2001-2005)

Yardas lanzadas (13,049)

Yardas lanzadas en un partido (505)

Touchdowns (86)

Intercepciones (38)

Pases completos (1,165)

Partidos con más de un touchdown (27)

Partidos ganados en la última serie (14)

Apariciones en campeonato de conferencia (14)

Títulos de conferencia (10)

Y el Super Bowl, bueno fue el juego en el que su legado fue totalmente consolidado.

Super Bowls jugados (10) Victorias (7) MVP de Super Bowl (5) Touchdowns (21) Yardas lanzadas (3,039) Pases completos(277) Pases intentados (421) Yardas lanzadas en un partido (505) Pases completos en un partido(43) Pass intentados en un partido (62) Game-winning drives (6)



Los logros de Brady eran cosas que nadie se podía imaginar

No fue nada mal para un jugador que fue seleccionado número 199 en el draft del 2000. Brady tuvo un combinado de la NFL que fue entre los más memorables en la historia por su números que, hasta el día de hoy, es causa de risa de muchos.





Play



Tom Brady 2000 NFL Scouting Combine highlights Watch Tom Brady go through a variety of drills at the 2000 NFL Scouting Combine. 2015-02-12T20:18:57Z

Pero fue ese rechazo que lo motivó para convertirse en el jugador terminó siendo el más grande de todos los tiempos en su disciplina.





Play



The Brady 6: Journey of the Legend NO ONE Wanted! Check out Tom Brady's draft story! Subscribe to NFL Films: goo.gl/XJTggL Check out our other channels: NFL Network youtube.com/nflnetwork NFL youtube.com/nfl NFL Rush youtube.com/nflrush #NFL #NFLFilms #Football #AmericanFootball 2020-03-06T01:00:09Z

Todo ese proceso se grabó en un documental que produjo la NFL.

