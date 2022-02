Super Bowl LVI: ¿Cuándo es el Super Bowl 2022?

Comenzó el mes de febrero, y con el llega una nueva edición del emocionante Super Bowl LVI en su edición 56.º, siendo el evento más esperado por todos los fanáticos del fútbol americano, no solo en territorio de los Estados Unidos, sino, un espectáculo que inunda todas las pantallas de televisión alrededor del mundo, siendo un día especial para bares y sitios deportivos que transmiten en vivo el juego. Además, cabe resaltar que el show de medio tiempo, también es algo llamativo para los espectadores.

El pasado domingo 30 de enero, se definieron los dos equipos que estarían en la gran final del Super Bowl 2022, luego de que se llevaran a cabo los partido de campeonato de conferencia, dando como finalistas a los Rams tras imponerse ante los 49ers de San Francisco y los Bengals, luego de su sorprendente victoria contra el favorito, los Chiefs de Kansas City de Patrick Mahomes.

Así, los Rams de Los Angeles se enfrentarán a los Bengals de Cincinnati en el Supertazón.

Esto es lo que necesitas sobre sobre el evento:

See you in two weeks. #SBLVI pic.twitter.com/TllPzw8VBL

Definido los dos equipos que disputaran el trofeo Vince Lombardi, el próximo domingo 13 de febrero de 2022, se llevará a cabo el juego que paraliza el mundo. Desde las 18:30 hora local de Estados Unidos, saltarán al campo de juego para disputar lo que es el partido más importante de la NFL.

Cabe anotar, que el cinco de febrero, se jugará el Pro Bowl entre los mejores jugadores de la temporada en el Allegiant Stadium de Nevada.

View this post on Instagram

Para esta edición del Super Bowl el lugar elegido para llevarse a cabo la final fue el SoFi Stadium en Inglewood, en el condado de Los Angeles, en California, tal y como lo oficializó la NFL desde el 9 de febrero del año 2021. Este recinto tiene una capacidad para más de 70 mil espectadores.

La ciudad de Los Ángeles, fue la primera de todas en albergar un Super Bowl, remontándosela al año de 1967, cuando los equipos que se enfrentaron fueron Los Angeles Memorial Coliseum el Chiefs de Kansas City vs. Packers de Green Bay, quedando campeón los Packers de Green Bay.

En Estados Unidos, el partido será transmitido en vivo por medio de la cadena de televisión NBC. De igual manera, por medio de la aplicación de la NFL y de Yahoo Sports. Además, si desea ver el juego en español, en territorio norteamericano, podrá hacerlo por medio de Telemundo.

Lo que respecta a latinoamérica, ESPN será el canal oficial encargado de transmitir el juego y el medio tiempo.

Finalmente, para México y Centroamérica lo podrás segui por TV Azteca, Televisa, TUDN y Fox Sports.

Si usted no tiene cable y desea ver el streaming del Super Bowl 2022, en Estados Unidos, podrá hacerlo por NBC (a través de la prueba gratuita de Sling TV o la prueba gratuita de FuboTV) y por medio de DAZN (CA).

Una de las partes mas emocionantes de la noche, es el esperado show de medio tiempo. Para esta edición será protagonizado por Dr. Dre, musico que estará acompañado de Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Eminem y Mary J. Blige.

View this post on Instagram

Para comprar las entradas y paquetes al Super Bowl 2022 es por medio de On Location, sitio oficial de la NFL. Pero, de igual manera, en Ticketmaster también están disponibles los boletos. Además, los organizadores han puesto como regla la compra de al menos dos entradas.

The most epic, star-studded @Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show trailer is OUT! 📽️🌟

Watch these five music titans get ready for the #PepsiHalftime Show on Feb 13th. https://t.co/Zgesis0IWB pic.twitter.com/KiUqUjYZxi

— NFL (@NFL) January 20, 2022