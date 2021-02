¿Dónde jugará Tom Brady la siguiente temporada?

Tom Brady tiene contrato con los Tampa Bay Buccaneers hasta 2021, pero el equipo insinuó una posible extensión para su mariscal de campo estrella. Antes de la Super Bowl, el entrenador de los Buccaneers, Bruce Arians, se negó a comentar sobre los detalles, pero admitió que “no se sorprendería” si Brady firmara otro contrato con los Bucs.

“Sí, no tengo nada que ver con los contratos”, respondió Arians sobre una posible extensión para Brady. “Creo que Tom está muy contento de dónde está y no me sorprendería si Brady firmara una extensión”.

Brady tiene contrato por una temporada más con los Buccaneers, pero volvería a ser agente libre en 2022 a menos que acepte una extensión con el equipo. Apenas unos días antes de la Super Bowl, el legendario mariscal de campo habló de jugar hasta más allá de los 45 años.

