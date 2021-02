[VIDEO] El comercial de Brady y Gronkowski que no saldrá durante la Super Bowl

T-Mobile mostró la conversación telefónica de Brady y Gronkowski sobre cómo aterrizaron en Tampa para la temporada 2020, pero el comercial de teléfonos móviles no se publicará durante la Super Bowl a pesar de que ya llegó a 10.1 millones de espectadores online desde el viernes.

En el comercial, Gronkowski llama a Brady para que se retire. La mala conexión hace que Brady escuche a Gronkowski decirle que se una a él en Florida.

This ad will not air on Sunday.

Why was it banned? #TheGOATin5G 🐐 pic.twitter.com/Vh9eBvVmXU

— T-Mobile (@TMobile) February 5, 2021