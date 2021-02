Koeman se deshace en elogios hacia Griezmann

El técnico del Barcelona, ​​Ronald Koeman, elogió a Antoine Griezmann y Jordi Alba después de que ambos jugadores tuvieran un papel clave en la memorable victoria de cuartos de final de la Copa del Rey por 3-5 sobre el Granada:

Los visitantes iban perdiendo 2-0 en el minuto 88 cuando Griezmann anotó el primero para los catalanes con la ayuda del portero del Granada. Alba luego anotó un cabezazo en el tiempo de descuento para forzar el partido a la prórroga.

Ambos jugadores volvieron a marcar en los 30 minutos adicionales para enviar al Barça a las semifinales. Koeman habló sobre la importancia de Griezmann para el equipo después del partido, según informó Marca:

“Antoine siempre ha trabajado duro para mejorar y tener más suerte. Es importante para él. Es un jugador muy importante para el equipo. Con su efectividad somos más peligrosos.”

Griezmann está actualmente en una buena racha para los gigantes catalanes. El francés ahora suma siete goles y seis asistencias en 10 apariciones en 2021.

Alba, ‘jugador clave’ para el Barcelona

👀 Las FIGURAS del Barcelona, hoy en Los Carmenes: 📌Antoine Griezmann:

⚽️2 Goles

🅰️2 Asistencias 📌Lionel Messi:

🅰️1 Asistencia

🎯9 Pases claves 📌Jordi Alba:

⚽️2 Goles

🅰️1 Asistencia Sin dudas, el MEJOR PARTIDO en la era de Ronald Koeman. Gran reacción de los Blaugranas. pic.twitter.com/ZQqe7B0bdg — 365Scores (desde 🏠) (@365ScoresApp) February 3, 2021

Alba selló la victoria del Barcelona al anotar el quinto de la noche para poner el partido finalmente fuera del alcance del Granada.

Koeman elogió al defensa por su contribución y también agregó que tiene esperanzas de que el técnico Luis Enrique vuelva a convocarlo en la selección española como recompensa por su buena forma:

“Jordi Alba ya ha demostrado ser una pieza clave en nuestro juego. Ha dado muchas asistencias, ha marcado goles… para mí es un jugador vital. Con suerte, no está en mis manos, podría regresar a la selección.”

Alba es una de las varias opciones de lateral izquierdo para España. Jugadores como José Luis Gayà y Sergio Reguilón también compiten por estar en la convocatoria de Luis Enrique para la Eurocopa de este verano.

Koeman, feliz con una “increíble” victoria

Koeman también habló con orgullo sobre la remontada de su equipo y la mentalidad que mostraron durante los 120 minutos. El Barça golpeó el palo tres veces en el partido, pero se negó a rendirse y finalmente selló una victoria memorable:

“Creo que lo hicimos bien. Es fútbol, ​​es increíble. Tuvimos muchas oportunidades de acabar con el partido antes. Lo intentamos una y otra vez, el equipo estuvo enorme. En la segunda parte marcamos al final y en la prórroga. Fue increíble.”

“La segunda mitad de la prórroga fue increíble. No sé si el penalti de Dest fue o no. Fue un tremendo trabajo físico y mental. La mentalidad del equipo ha sido lo que más me ha gustado. No dejamos de intentarlo. Estoy muy feliz.”

“No creo que podamos ganarlo todo esta temporada. Siempre he creído en el equipo. Especialmente por cómo nos va últimamente. Hemos mejorado mucho. Estar en semifinales es un paso de gigante.”

El Barça tiene poco tiempo para descansar a pesar de jugar la prórroga por cuarta vez en 2021. Los catalanes se enfrentan al Real Betis y al Alavés en La Liga antes jugar el partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones el 16 de febrero contra el campeón francés Paris Saint-Germain.