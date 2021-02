[VIDEO] El tremendo golazo de Jordi Alba para culminar la remontada

El Barcelona realizó una remontada impresionante para vencer al Granada por 3 a 5 después de la prórroga y asegurar su lugar en las semifinales de la Copa del Rey 2020-21 el miércoles en Los Cármenes.

Los visitantes perdían por 2-0 cuando quedaban dos minutos del tiempo reglamentario, pero los goles tardíos de Antoine Griezmann y Jordi Alba forzaron la prórroga.

Luego, el Barça se adelantó por primera vez en el partido gracias Griezmann, el Granada empató desde el punto de penalti después de que Sergiño Dest cometiera un penalti muy discutible sobre Carlos Neva.

Sin embargo, Frenkie de Jong restauró la ventaja del Barça y puso el 3-4 antes de que Jordi Alba anotara su segundo tanto con una volea impresionante después de una serie de pases.

Los catalanes se unen al Levante y al Sevilla en el sorteo de semifinales del viernes. El Real Betis se enfrenta al Athletic Club el jueves en los cuartos de final.

Griezmann continuó con la brillante forma que mostró en 2021 con otra actuación clave para ayudar al Barça a meterse en semifinales.

El ganador del Mundial participó en cuatro de los cinco goles de su equipo, un nuevo récord para el jugador de 28 años con la camiseta del Barcelona.

4 – Antoine Griezmann 🇫🇷 has been involved in four goals in the same game for @FCBarcelona for the first time in all competitions (2 goals and 2 assists). Hero. pic.twitter.com/lKLZyiWXd2

