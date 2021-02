Muere Chris Wesseling de la NFL: ¿cómo murió?

Chris Wesseling, un amado escritor y podcaster de NFL.com desde 2013, murió el 5 de febrero de 2021, como informó por primera vez su esposa Lakisha Jackson Wesseling en Twitter e Instagram.

Wesseling se casó con Lakisha Wesseling en 2019, quien trabaja como editora de contenido digital en NFL.com. Juntos comparten un hijo, Lincoln, que nació el 22 de mayo de 2020.

La causa de la muerte de Wesseling se debió a su continua batalla contra el cáncer. Su esposa explicó en las redes sociales que cuando se fue a lo que ella creía que era una visita de rutina al hospital hace unos días, resultó ser “la última vez que estaría en casa”, ya que su cáncer se había extendido a sus pulmones y otras áreas.”

Lakisha Wesseling rindió homenaje a su esposo con una serie de fotos en Instagram el sábado, el día antes de la Super Bowl LV: “Linc ganó el mejor ángel de la guarda. Chris falleció en paz ayer por la tarde. Yo estaba a su lado, sosteniendo su mano. Saber que ya no está sufriendo me reconforta, pero me duele mucho el corazón”.

Según la recaudación de fondos de GoFundMe creada por un amigo de la familia Wesseling, el hombre que pasó seis temporadas como escritor para NBCSports.com había vencido anteriormente al cáncer, pero regresó durante el verano.

El 18 de julio, Wesseling, quien trabajó como editor senior de la NFL en Rotoworld.com antes de unirse al equipo de medios de la NFL, compartió una foto con su hijo sonriente en Instagram y escribió: “Después de 72 horas brutales en la cámara de tortura de la quimioterapia, Linc trajo la sonrisa a la cara de su papá esta mañana”.

Al 6 de febrero, la campaña recaudó $ 12,406, superando su objetivo original de $ 10,000. “Todos los fondos simplemente se enviarán a Lakisha y Wess”, afirma GoFundMe. “Si puedes dar un poco, da un poco. Si puedes dar más, incluso mejor. Y si no puede hacer nada, no dude en compartir esto en las redes sociales o con sus amigos.”

When you survived esophageal cancer to marry the lioness👸🏾 who nursed you through the darkest nights ✊🏼 #wesslockeditup #fcancer pic.twitter.com/jaWrhefViL

— Chris Wesseling (@ChrisWesseling) May 23, 2019