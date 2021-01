Thibaut Courtois: “No somos marionetas que tenemos que jugar siempre”

El guardamenta belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, fue muy criticó tras el partido de liga del sábado. El cancerbero del Chelsea estaba enojado con la dirigencia de La Liga por obligarle al equipo merengue a viajar al norte de España durante el temporal Filomena sin pensar en la seguridad de todos los planteles.

El internacional belga consideró que hoy el equipo hizo el esfuerzo y estuvieron concentrados para disputar el partido. “También hay que pensar en los viajes, en toda la logística, también para vosotros y la gente que está en el campo y luego tiene que volver a sus casas”, explotó Courtois, que agradeció al Osasuna el trabajo hecho para que el campo estuviese en condiciones aceptables a pesar de la nevada.

Courtois se mantuvo con los mismos argumentos que estableció Zinedine Zidane en la conferencia de prensa pospartido después del empate sin goles contra el Osasuna.

“Hemos podido jugar, pero desde La Liga es un poco lamentable lo que nos han hecho,” lanzó. En este comentario también se refirió a equipo como Rayo Vallecano entre otros que pasaron por situaciones complicadas para poder disputar sus partidos.

“Creo que el temporal se sabía hace tiempo que iba a pasar. No sólo por el hecho de poder jugar, también por ayer despegar con la pista medio congelada, hoy no podemos volver, igual tenemos que ir directamente a Málaga y la LaLiga tiene que pensar que somos humanos y que no somos un espectáculo que siempre tiene que jugar”, dijo a Movistar TV.

“Nosotros hacemos lo que nos piden, si nos dicen que si no vienes pierdes los tres puntos, si ves como está Madrid, como está la situación, hemos venido al campo con la carretera llena de nieve, tampoco creo que sea tan seguro y antes que nada hay que pensar en la seguridad de la gente, tenemos familia y no somos marionetas que tenemos que jugar siempre”.

El rendimiento del equipo

“Obviamente queríamos ganar, porque tras el viaje quieres tener esos tres puntos, pero bueno no era fácil hoy, aquí siempre se juega difícil, obviamente en las partes heladas del campo no era fácil poner en circulación el balón, lo hemos intentado pero ellos se han defendido bien y no tuvimos esa claridad para crear grandes ocasiones”, resumió el portero de 28 años.

El Madrid ahora se prepara para la Supercopa Española en la que enfrentará al Athletic Club en Andalucía. El ganador enfrentará al equipo que salga de la semifinal entre la Real Sociedad y el Barcelona.

