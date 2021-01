Ter Stegen rompe este récord con el Barcelona

El portero del Barcelona, ​​Marc-André ter Stegen, tuvo algunas palabras sinceras para los aficionados después de jugar su partido número 250 con los catalanes el miércoles en la victoria por 2-3 sobre el Athletic de Bilbao en San Mamés.

El internacional alemán envió un mensaje en video a la afición y habló de su orgullo de haber alcanzado este reto a través de la cuenta de Twitter del club.

“Hola chicos, espero que estén bien. Acabo de llegar a una gran cantidad de partidos aquí en Barcelona y estoy muy feliz y orgulloso de llevar la camiseta del FC Barcelona. Espero que haya muchos más por venir y también deseo compartir muchos momentos contigo, así que mantente a salvo, mantente saludable y nos veremos en el futuro.”

A very special message from our goalkeeper 💙❤️ pic.twitter.com/h7wFNSxvxr

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 7, 2021