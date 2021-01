VIDEO: La reacción de Mateo Messi tras al gol de su padre

El segundo hijo de Leo Messi siempre ha sido un chico que ha dado de qué hablar por ser tan gracioso y simpático. El sábado el niño una vez más cautivo a las redes sociales por la reacción que tuvo en la victoria del equipo culé ante el Granada por 4-0.

Messi tuvo un doblete en un espacio de siete minutos en este enfrentamiento que también tuvo como figura al francés Antoine Griezmann que también tuvo un doblete.

El partido dejó buenas sensaciones en la fanaticada blaugrana después de una actuación que los afirmó en el podio del fútbol español a cuatro punto del Atlético de Madrid, que tiene tres partidos en mano. Barcelona ya lleva ocho partidos sin perder y comienzan a ver que el equipo ya se comienza a consolidar bajo el mando de Ronald Koeman.

Entre los que estaba contento era el hijo de Messi, quien reaccionó de manera desaforada en su casa después de que su padre anotara un gol de tiro libre en el minuto 42 del partido para darle al Barcelona una ventaja de 3-0.

Stop what you’re doing.

This video of Messi’s children celebrating his goal will be the best thing you will see today.

