Telemundo transmitirá la copa SHEBELIEVES de fútbol femenil: ¿Cuándo empieza?

Telemundo, el hogar exclusivo en español de los Equipos Nacionales de EE.UU., presenta una cobertura completa de la Copa SheBelieves 2023 del 16 al 22 de febrero, con los seis partidos del torneo en vivo por Universo, Peacock y la app de Telemundo.

Inspirado por la Selección Nacional Femenina de Estados Unidos y lanzado por U.S. Soccer en 2015, La Copa SheBelieves es parte de la iniciativa SheBelieves de U.S. Soccer para inspirar y empoderar a mujeres y niñas a alcanzar sus metas en el deporte y más allá. El torneo de 2023 volverá a su formato tradicional de tres sedes con partidos jugados en el Exploria Stadium de Orlando, Florida, el GEODIS Park de Nashville, Tennessee y el Toyota Stadium de Frisco, Texas.

Brasil, Canadá y Japón se unirán al equipo USWNT para la octava edición del torneo internacional de cuatro equipos. La cobertura en vivo comienza el jueves 16 de febrero con Japón vs. Brasil a las 4 pm ET y USA vs. Canadá a las 7 pm ET en Universo, Peacock y la app de Telemundo.

La cobertura estará a cargo del galardonado equipo de comentaristas de Telemundo Deportes que lideró la reciente presentación histórica de la cadena en Qatar 2022™. El miembro del Salón de la Fama del Fútbol, seis veces ganador del premio Emmy, Andrés Cantor, narrará jugada por jugada junto con el ex jugador de la Selección Nacional de México, Manuel Sol, como analista. La cobertura previa al juego contará con la presentadora de deportes y entretenimiento nominada al Emmy Ana Jurka y la presentadora de la Premier League Carlota Vizmanos.

Contenido adicional y cobertura estara disponible a través de plataformas digitales. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter @TelemundoDeportes para ver historias y videos que destacan lo mejor de los partidos de la Copa SheBelieves, comentarios adicionales y entrevistas exclusivas con Becky Sauerbrunn, Alex Morgan, Sofia Huerta y Ashley Sanchez.

Programa de transmisión de la copa de soccer Shebelieves 2023

Fecha Inicio (ET) Evento Jueves 16 de febrero 4:00 pm Japón vs Brasil Jueves 16 de febrero 7:00 pm Estados Unidos vs Canadá Domingo 16 de febrero 3:30 pm Estados Unidos vs Japón Domingo 16 de febrero 6:30 pm Brasil vs Canadá Miércoles 22 de febrero 4:00 pm Canadá vs Japón Miércoles 22 de febrero 7:00 pm Estados Unidos vs Brasil

*Sujeto a cambios.

La mejor evidencia del auge del fútbol femenil en la audiencia hispana de Estados Unidos, está en el hecho de la apuesta que está haciendo Telemundo en pro de sus diferentes torneos, tomando en cuenta que ofrecerán cobertura exclusiva de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023™ este verano.