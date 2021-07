Suecia vs USA 2021 Fútbol Femenil Juegos Olímpicos: ¿Cómo ver el Live Stream?

Después de no conseguir una medalla por primera vez en la historia en el año 2016, el equipo de fútbol femenino de Estados Unidos comienza su búsqueda de la redención en los Juegos Olímpicos de 2020 cuando se enfrente a Suecia en Tokio el miércoles 21 de julio.

En los EE.UU., el partido (hora de inicio local: miércoles 21 de julio es a las 4:30 a.m. ET) será televisado en vivo por la cadena de EE.UU. también puede verlo en vivo o bajo demanda a través de NBCOlympics.com o la aplicación NBC Sports, pero deberá iniciar sesión con un proveedor de cable para ver de esa manera.

Si no tiene cable o no tiene un inicio de sesión por cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo del partido de fútbol entre Estados Unidos vs Suecia en línea:

Previa del partido de fútbol de los Juegos Olímpicos entre Estados Unidos vs Suecia 2021

Los estadounidenses buscarán su quinta medalla de oro en los Juegos Olímpicos esta vez. Fue Suecia quien sacó a Estados Unidos de los Juegos en el año 2016, ganando 4-3 desde los tiros de penal. Por lo tanto, la venganza podría estar en la mente de los estadounidenses.

Magdalena Eriksson, Kosovare Asllani, Sofia Jakobsson, Fridolina Rolfö y la capitana Caroline Seger estaban en ese equipo sueco, y todas buscarán continuar con las sólidas salidas de su equipo contra un duro oponente estadounidense.

Es probable que estos sean los últimos Juegos Olímpicos para Carli Lloyd, de 39 años, cuyos ocho goles en los Juegos Olímpicos lideran a Estados Unidos. Por otro lado, serán los primeros Juegos para la destacada de la Copa Mundial 2019, Rose Lavelle, Megan Rapinoe, quien será una de las jugadoras clave de Estados Unidos, también regresará después de que una lesión le impidiera presentarse en los Juegos Olímpicos de 2016.

Estos dos países se enfrentaron por última vez en abril, y llegaron a un empate 1-1. Lina Hurtig marcó para los suecos, mientras que Rapinoe marcó de penalti para Estados Unidos. Estados Unidos es el equipo clasificado número uno en el mundo, mientras que Suecia es el número cinco, pero Suecia le ha dado a Estados Unidos todo lo que pudo manejar en los últimos años.

Aquí hay un vistazo a las listas de ambos países:

Estados Unidos:

Porteras: Adrianna Franch (Portland Thorns FC), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars), Jane Campbell (Houston Dash)

Defensas: Abby Dahlkemper (Manchester City/ENG), Tierna Davidson (Chicago Red Stars), Crystal Dunn (Portland Thorns FC), Casey Krueger (Chicago Red Stars), Kelley O’Hara (Washington Spirit), Becky Sauerbrunn (Portland Thorns FC), Emily Sonnett (Washington Spirit)

Mediocampistas: Julie Ertz (Chicago Red Stars), Lindsey Horan (Portland Thorns FC), Rose Lavelle (OL Reign), Kristie Mewis (Houston Dash), Catarina Macario (Olympique Lyonnais), Samantha Mewis (North Carolina Courage)

Delanteras: Tobin Heath (Unattached), Carli Lloyd (NJ/NY Gotham FC), Alex Morgan (Orlando Pride), Christen Press (Unattached), Megan Rapinoe (OL Reign), Lynn Williams (North Carolina Courage)

Suecia:

Porteras: Jennifer Falk (Hacken), Hedvig Lindahl (Atletico Madrid, Spain), Zecira Musovic (Chelsea, England)

Defensoras: Jonna Andersson (Chelsea, England), Nathalie Bjorn (Rosengard), Magdalena Eriksson (Chelsea, England), Hanna Glas (Bayern Munich, Germany), Amanda Ilestedt (Bayern Munich, Germany), Emma Kullberg (Hacken)

Mediocampistas: Kosovare Asllani (Real Madrid, Spain), Filippa Angeldal (Hacken), Hanna Bennison (Rosengard), Lina Hurtig (Juventus, Italy), Julia Roddar (Washington Spirit), Caroline Seger (Rosengard)

Delanteras Anna Anvegard (Rosengard), Stina Blackstenius (Hacken), Rebecka Blomqvist (Wolfsburg), Sofia Jakobsson (Real Madrid, Spain), Madelen Janogy (Hammarby), Fridolina Rolfo (Wolfsburg, Germany), Olivia Schough (Rosengard)

Esta es la versión original de Heavy.com

