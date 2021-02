Sergio Ramos y Florentino Pérez comienzan a hablar ¿se quedará en el Real Madrid?

El Real Madrid y su capitán Sergio Ramos no han roto relación fuera de lo que se ha dicho en los últimos meses. Lo que parece ser algo casi improbable parece ya tener esperanzas de concretarse.

Parecen haber acercamientos entre los dos bandos y el acuerdo depende de los que están dispuestos a ceder y ofrecer. Ahí está la clave teniendo en cuenta que

Ahora, después de todo lo ocurrido ahí se puede declarado. Es la mejor noticia para el madridismo fuera de la victoria contra el Valencia este fin de semana pasado.

La continuidad del central en el Real Madrid va más allá de esta temporada y en este momento las cosas están mejor que hace una semana. El capitán ha acercado posturas con Florentino Pérez en contactos informales de carácter personal que el jugador y el presidente blanco han mantenido esta semana, según un informe del diario ABC.

Ramos y Pérez se han intercambiado llamadas en los últimos días para interesarse mutuamente por sus estados de salud. El presidente de la entidad dio positivo por COVID-19 y recibió la llamada de Ramos para preguntar cómo estaba.

Sergio Ramos GREATEST Defender EVERSergio Ramos GREATEST Defender EVER #SergioRamos #RealMadrid ● Nino Productions: – Facebook: bit.ly/NinoProductionsFB – Instagram: bit.ly/NinoProductionsIG – Twitter: bit.ly/NinoProductionsTW Clips source/provider: goo.gl/kBmYor Music: Thanks for watching! Subscribe for more… 2020-10-15T12:30:23Z

Pérez también se ha mantenido pendiente de su capitán ha llamado al defensa para conocer su estado de ánimo tras la operación de rodilla a la que se sometió el pasado sábado. Según el rotativo madrileño, el presidente valora el sacrificio que hizo el jugador para poder disputar la semifinal de la Supercopa, pese a que ya venía padeciendo problemas en el menisco desde hacía tiempo. Este problema al final lo tendrá alejado durante los próximos dos meses.

Las conversaciones de esta semana han servido para reparar la relación personal entre los dos. Lo que sí parece es que ambas partes están reconstruyendo puentes de cara a la negociación para la renovación de Ramos.

En las últimas semanas la negociación se había tensado por las filtraciones de ambos entornos, en tono cruce de acusaciones, sobre las posturas de la otra parte. Pero las llamadas de la última semana han servido para recuperar un tono conciliador.

El deseo del jugador es continuar defendiendo la camiseta y el escudo del Real Madrid. Y el club mantiene su oferta sobre la mesa: dos años de contrato que recogen una bajada del 10% en el salario de Ramos, dentro de las medidas de contención de gasto que está acometiendo la entidad para soportar el embate de la pandemia sobre la economía de la entidad. La mesa de negociación permanece abierta y la llama de la renovación y la esperanza del madridismo de continuar disfrutando de Ramos siguen vivas.

LEER MÁS: Exestrella del Real Madrid es nuevo DT del América: ¿Quién reemplaza a Miguel Herrera?