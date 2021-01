Sergio Ramos no entrenó con el Real Madrid ¿jugará este fin de semana?

Sergio Ramos no inicia bien el año. Una indisposición estomacal le dejó KO en la primera sesión preparatoria del año y finalmente no entró en la convocatoria de Zinedine Zidane para el partido de este sábado ante el Celta en Valdebebas.

El capitán blanco trabajó este viernes primero de año en las instalaciones interiores del club y no pudo estar presente en el entrenamiento junto a sus compañeros.

Tras este problema físico, Zidane decidió descartarle para el duelo ante el conjunto gallego donde tampoco estará Rodrygo que continúa con su proceso de recuperación.

Ramos, que precisamente desde este viernes 1 de enero puede firmar con cualquier club al no haber renovado aún su contrato que expira el próximo 30 de junio, será una ausencia importante en el Real Madrid que buscará el liderato de la liga. Si los madridistas logran un triunfo superarían momentáneamente al Atlético a la espera del duelo del cuadro colchonero en el campo del Alavés este domingo.

Madrid diferente cuando no está Ramos

La baja del defensor de 34 años preocupa a Zidane ya que el equipo se ha visto endeble cuando no está presente. El que estará muy probablemente en la zaga será el francés Raphael Varane. La gran pregunta será si el que complementa esa dupla sería el brasileño Eder Militão o decidirá usar a Nacho como ya lo ha hecho en una oportunidad previa.

Esto ya puede ser algo que puede convertirse en una opción yendo al futuro ya que Ramos está libre para negociar desde el primer día del 2021.

El rival de turno

Para el Madrid, este rival será complicado ya que enfrentan a un Celta que llega con mucha confianza y que pasa por un muy buen momento desde la llegada del argentino Eduardo Coudet al banco. El exentrenador de Internacional de Porto Alegre tiene al cuadro gallego con una racha invicta de siete partidos.

Pero más importante aún ha sido el cambio de look que le dio al equipo con el cambio de algunas piezas en su alineación que han rendido cuando se les ofreció una oportunidad. Tal fue el caso del peruano Renato Tapia, quien se ha vuelta en pieza integral del mediocampo.

El equipo llega de una importante victoria ante Huesca que ya tiene a los celestes

Más importante, una victoria los tendría peleando por puestos de Champions con el Barcelona. El equipo culé tiene 25 puntos, dos más que el Celta aunque tienen un partido menos por jugar. En sus filas tendrán a un exculé en Jeison Murillo, quien se perfila como titular en el Alfredo Di Stefano.

𝐂𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 | 22 celestes viaxan a Madrid. 🚫 Sergio, Juncà e Kevin son baixas por lesión e Emre Mor por unhas molestias físicas.#RealMadridCelta #SempreCelta pic.twitter.com/07x7vVWi2m — RC Celta (@RCCelta) January 1, 2021

