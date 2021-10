Sergio Agüero fue trasladado al hospital por problemas respiratorios

El delantero del FC Barcelona, Sergio Agüero causó mucha preocupación después de ser expulsado en la primera mitad del partido de La Liga de los catalanes contra el Alavés en el Camp Nou el sábado 30 de octubre, como lo demostró ESPN Deportes.

El argentino comenzó el juego en ataque junto con Memphis Depay y Sergiño Dest, pero cayó con cierta angustia sujetándose la garganta cinco minutos antes del descanso de la primera parte. Samuel Marsden de ESPN pensó que Agüero estaba teniendo dificultad para respirar.

“Escenas preocupantes con Agüero. Parece tener problemas para respirar. El personal médico del Barça lo ha acostado en el suelo y vendrá en camilla. No estoy seguro de que pasó”

Se llamó a la camilla a Agüero y fue atendido en el campo por médicos. El delantero logró incorporarse y luego salir del terreno de juego. Fue reemplazado por Philippe Coutinho, pero el incidente causó mucha preocupación entre los periodistas que cubrían el juego.

“Agüero abandona el terreno de juego después de aparentemente tener problemas para respirar. Llamaron a Camilla pero se marchó. Lo suficientemente serio como para que no pueda continuar”.

“Espero que Agüero esté bien. parecía tener problemas para respirar un poco allí?”

“Sergio Agüero se marcha. Sin contacto con él, pero era preocupante porque parecía que tenía dificultades para respirar al principio.”

El sábado fue solo la quinta aparición de Agüero con el Barcelona desde su fichaje de verano. El ex jugador del Manchester City se perdió el inicio de la campaña tras sufrir una lesión en la pantorrilla en la pretemporada.

Posteriormente Agüero fue trasladado al hospital en ambulancia, según informó José Álvarez. Se dice que el delantero está “bien”, pero su frecuencia cardíaca era más alta de lo que debería haber sido y el personal médico quiere hacerle “más pruebas”.

Desde entonces, el Barcelona ha confirmado que Agüero “ha sido ingresado en el hospital para un examen cardíaco” después de “informar malestar en el pecho”.

Agüero se suma a los problemas del Barcelona

La pérdida de Agüero se suma a los problemas del Barcelona. Los catalanes ya se quedaron sin muchos jugadores para el partido del sábado. El técnico interino Sergi Barjuan nombró un equipo de 22 hombres, pero se quedó sin jugadores habituales como Frenkie de Jong, Pedri, Ronald Araujo, Ansu Fati y Ousmane Dembélé debido a las lesiones.

La larga lista de lesionados del Barça hizo que el Barjuan convocara a los jóvenes Abde Ezzalzouli y Alvaro Sanz a la convocatoria de la jornada del primer equipo por primera vez. Ambos jugadores comenzaron el juego en el banquillo.

Barjuan hizo pocos cambios en el once inicial para su primer juego a cargo después de reemplazar, al menos temporalmente, a Ronald Koeman, Oscar Mingueza entró como lateral derecho, mientras que Gavi regresó a la alineación en lugar de Coutinho.

El Barcelona pierde el Piqué también

El Barcelona sufrió más lesiones en la segunda parte cuando Gerard Piqué y el joven centrocampista Nico González también se vieron obligados a retirarse por lesiones. El central fue sustituido por Clement Lenglet a los 70 minutos de partido, mientras que Nico se marchó 10 minutos después.

Lenglet ha luchado por el tiempo de juego esta temporada y solo ha hecho dos aperturas para los catalanes. Queda por ver la gravedad de la lesión de Piqué, pero su ausencia podría dar a Lenglet la oportunidad de reclamar un lugar en el equipo, especialmente con Araujo también fuera de juego.

Sin duda, Lenglet ahora parece estar listo para comenzar el próximo partido del Barcelona el martes 2 de noviembre contra el Dynamo de Kiev en la Liga de Campeones. El partido es crucial para el Barça después de que abrieran su campaña europea con derrotas ante el Bayern de Múnich y el Benfica.

Los catalanes se recuperaron con una victoria por 1-0 sobre el Dynamo de Kiev la última vez en la Liga de Campeones en el Camp Nou, pero deberán respaldar eso con otra victoria en Ucrania si quieren mantener vivas sus esperanzas de clasificación a los octavos de final. .

