Kun Agüero recibe noticias sobre susto pasado durante partido contra Alavés

El Mundo Barça tuvo un momento muy preocupante el empate a un gol contra el Alavés el sábado.

El domingo por la mañana finalmente se dieron a conocer los estudios del Kun Agüero y detectaron una arritmia cardíaca, según un informe publicado por Diario SPORT.

Todo le morbo detrás del debut del técnico interino Sergi Barjuán y el partido en general perdió todo tipo de relevancia cuando el jugador se comenzó a tocar el pecho al sentir un malestar en el área torácica además de mareo y terminó siendo trasladado a un hospital local para que se hicieran estudios médicos.

Kun Agüero ha referido un episodio de malestar torácico y ha sido trasladado al hospital para realizarse un estudio cardiológico. Gerard Piqué tiene una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha. Pendiente de más pruebas para saber el alcance exacto de esta sobrecarga. pic.twitter.com/ntgzTTPcC8 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 30, 2021

No es cosa nueva para el jugador

Según informes que han surgido en estas horas, el argentino ha tenido un a historia de estos episodios en el pasado. Agüero sufrió de esto ya hace 12 años atrás. También ha informado el diario español El País que Agüero sufrió algo similar hace alrededor de 10 días.

Estos días serán tomados para que el jugador pueda hacerse más estudios. El mareo y la arritmia no son algo grave, pero pueden ser una manifestación de algo que sí lo sea. Hasta el momento en el que se ha publicado este artículo, el club no ha dado un parte médico actualizado, pero según Mundo Deportivo, el jugador tuvo a sus familiares y a su novia a su lado en el hospital y dieron el pulgar en alto como señal de que las cosas están bien.

Con este diagnóstico se tiene que cuidar mucho al jugador y este estará fuera de acción, como mínimo, durante el partido vital que tiene el equipo culé ante el Dinamo de Kiev para la UEFA Champions League en Ucrania. Ese partido se hace más dífícil ya que tampoco contarán con Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Martin Braithwaite, Ousmane Dembélé, Pedri, Sergi Roberto y Ansu Fati.





Play



Resumen de FC Barcelona vs Deportivo Alavés (1-1) Empate y reparto de puntos en el Camp Nou con dos golazos. Primero Memphis para adelantar al FC Barcelona y después Luis Rioja para igualar el encuentro #BarçaAlavés J12 LaLiga Santander 2021/2022 Suscríbete al canal oficial de LaLiga Santander en HD goo.gl/Cp0tC Subscribe to the Official Channel of LaLiga in High Definition goo.gl/Cp0tC Twitter ESP:… 2021-10-30T22:01:35Z

Una defensa aún más comprometida

El empate ante el Alavés terminó siendo un punto muy caro. Además de los problemas sufrido por el exjugador del Manchester City, se le suma otro jugador a la lista de lesionados. El central Gerard Piqué también no estará disponible para el partido entresemana que puede determinar el futuro del Barça en competencias europeas.

El equipo emitió en un parte médico la lesión de soleo del jugador y que su recuperación dependerá de su evolución.

Las pruebas realizadas esta mañana 31 de octubre han mostrado que el jugador del primer equipo Gerard Piqué tiene una elongación en el sóleo de la pierna derecha. Es baja y la evolución marcará disponibilidad. Recordar que el tres barcelonista tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 70 del Barça 1 – Alavés 1. Era el 13º partido del central azulgrana este curso, donde de momento ha sumado dos tantos. El primero culer de LaLiga 2021/22 contra la Real Sociedad y el primero barcelonsita de la Champions 2021/22 contra el Dinamo de Kiev.

