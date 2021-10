¡Es hoy! Ha llegado la noche de Halloween o Noche de Brujas. El 31 de octubre de cada año, es esperado por grandes y chicos, para armar su mejor disfraz y salir en compañía de familia y amigos en búsqueda de los mejores caramelos de todo. El Truco o Trato este 2021, se celebrará en el día domingo.

Esta festividad que antecede al conocido día de los muertos, es una celebración que tiene como tradición que los niños, jóvenes y adultos, se disfracen para ir de puerta en puerta pidiendo dulces y golosinas que son repartidos en casas que se visten de noche de brujas con motivos tenebrosos, de calabazas sonrientes, fantasmas, brujas, telarañas y demás. Para otros se hace más divertido realizar o acudir a fiestas de disfraces, ver películas de miedo, contar historias terroríficas, o hacer bromas que espanten a otros.

Halloween 2021 es el domingo 31 de octubre

Para este día, quienes desde temprano están listos para salir a las calles a pedir dulces, se estarán preguntado cuáles son los horarios, y qué restricciones en medio de la pandemia del COVID-19, hay para este Halloween 2021. Aquí te dejamos lo que necesitas sabes:

¿A qué hora se piden caramelos en Halloween 2021?

Aunque para este 2021 el panorama parece ser diferente, debido a que la pandemia se ve bastante “controlada” dependiendo de dónde usted viva, las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades​ – CDC pueden variar. Por lo tanto, es esencial consultar las leyes y pautas locales sobre a qué hora comienza y termina el Truco o Trato. Si planea salir a las calles, asegúrese de practicar el distanciamiento social, usar las mascarilla y tenga a mano desinfectante de manos.

Tenga en cuenta que las horas de inicio y finalización varían dependiendo de cada ciudad. Por lo general comienza a las entre las 5:30 p.m. y las 6:00 p.m. Aunque tenga en cuenta que niños más grandes, pueden pedir llamara su puerta para pedir dulces, hasta las 8:00 p.m. o 9:00 p.m. Así que, mantenga la luz de su porche delantero encendida siempre que esté dispuesto a aceptar trucos o dulces.

Consulte los medios de comunicación locales para conocer los horarios exactos, así como las pautas de seguridad más recientes. ¡Manténgase a salvo y feliz Halloween!

• Atlanta: los medios de comunicación locales sugieren pedir dulces a partir de las 5:00 p.m. a las 9:00 p.m., en promedio.

• Baltimore: 6:00 p.m.

• Boston: los medios de comunicación locales sugieren las 5:00 p.m. a las 8:00 p.m., en promedio.

• Chicago: los medios de comunicación locales sugieren a las 3:00 p.m. a las 7:00 p.m., en promedio.

• Cincinnati: los medios de comunicación locales sugieren las 6:00 p.m. a las 8:00 p.m., en promedio.

• Cleveland: los medios de comunicación locales sugieren las 6:00 p.m. a las 8:00 p.m., en promedio.

• Dallas: 6:30 p.m.

• Denver: los medios de comunicación locales sugieren las 3:30 p.m. a las 7:00 p.m., en promedio.

• Houston: 6:30 p.m.

• Indianápolis: los medios de comunicación locales sugieren las 6:00 p.m. a las 8:00 p.m., en promedio.

• Las Vegas: los medios de comunicación locales sugieren las 5:00 p.m. a las 8:00 p.m., en promedio.

• Los Ángeles: 6:00 p.m.

• Miami: 6:30 p.m.

• Milwaukee: Los medios de comunicación locales informan que el truco o trato se realiza comunidad por comunidad.

• Minneapolis: 6:00 p.m.

• Nueva Orleans: 6:00 p.m.

• Nueva York: 6:00 p.m.

• Ciudad de Oklahoma: 6:30 p.m.

• Filadelfia: los medios de comunicación locales sugieren las 6:00 p.m. a las 8:00 p.m., en promedio.

• Phoenix: los medios de comunicación locales sugieren las 5:00 p.m. a las 7:30 p.m., en promedio.

• Pittsburgh: los medios de comunicación locales sugieren las 6:00 p.m. a las 8:00 p.m., en promedio.

• San Luis: 6:00 p.m.

• Salt Lake City: 6:30 p.m.

• San Antonio: 7:00 p.m.

• San Diego: 6:00 p.m.

• San Francisco: 6:00 p.m.

• Seattle: los medios de comunicación locales sugieren las 4:00 p.m. a las 7:00 p.m., en promedio.

• Washington: los medios de comunicación locales sugieren las 5:30 p.m. a las 9:30 p.m.

Recomendaciones para celebrar Halloween de manera segura

Recientemente, los los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, CDC, dieron sus recomendaciones para celebrar Halloween 2021 de manera segura, en medio de la pandemia del COVID-19.

Aunque este 2021, han regreso algunos de los tradiciones festejos, que en el 2020, se vieron obligados a ser suspendidos, los CDC, recomiendan las siguientes pautas a tener en cuenta:

• Evita acudir a fiestas masivas o exageradamente concurridas.

• No olvidar al momento de salir de casa, así sea disfrazado o no, usar la respectiva mascarilla o tapabocas, cubriendo boca y nariz.

• Este año sí se podrandar y recibir dulces, aunque recomiendan ponerlos en bolsas individuales o envolverlos en papel transparente.

• Mantener el respectivo distanciamiento social, evitar el contacto y lavarse bien las manos. Recuerde no tocarse los ojos.

Otras recomendaciones a tener en cuenta:

• Niños menores de 12 años deben estar acompañados por un adulto durante la salida a pedir dulces.

• usar los cruces peatonales y cumplir con las señales de tránsito.

• Caminar sobre las aceras o caminos.

• Examinar los juguetes que puedan representar un peligro para los niños pequeños

• Examinar de cerca todas los dulces y botar cualquier caramelo en mal estado, que este abierto o genere algún tipo de sospecha.

