El Clásico: Hinchas del Barça golpearon el auto de Koeman [IMÁGENES]

Los furiosos aficionados del FC Barcelona dejaron muy clara su frustración ante el técnico Ronald Koeman tras la decepcionante derrota del Clásico ante el Real Madrid el domingo 24 de octubre en el Camp Nou por La Liga.

Los catalanes fueron derrotados 2-1 por sus feroces rivales frente a su propia afición para deslizarse cinco puntos detrás de Los Blancos en la tabla después de solo nueve partidos disputados de la temporada 2021-22.

Koeman fue visto conduciendo lejos del estadio después de la derrota y se encontró con seguidores enojados que asaltaron su automóvil, como lo muestra Sporting Matrix.

El resultado es un duro golpe para los catalanes que habían llegado al partido tras importantes victorias ante el Valencia en La Liga y el Dynamo de Kiev en la Champions. Koeman ha sido respaldado recientemente por el presidente del club, Joan Laporta, pero otra derrota volverá a poner al holandés en el centro de atención.

La derrota del domingo significa que Koeman aún no ha ganado en el Clásico como entrenador del Barcelona. El holandés es ahora el segundo técnico en perder sus tres primeros partidos del Clásico a cargo de los gigantes catalanes, como demuestra Opta.

3 – Ronald Koeman 🇳🇱 has become only the second manager in @LaLigaEN history to lose his first three #ElClásico matches, after Patrick O'Connell between 1935 and 1940, also with FC Barcelona. Suffering. pic.twitter.com/LcOF8gs6aR

— OptaJose (@OptaJose) October 24, 2021