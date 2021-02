Serena Williams rompe en llanto y abandona rueda de prensa – Video

Naomi Osaka venció este jueves a Serena Williams en las semifinales del Australian Open. La tenista japonesa, tercera en el ranking de la WTA, se impuso 6-3 y 6-4 en una hora de partido frente a la estadounidense, que ocupa el puesto 11 del ranking. Serena Williams rompió en llanto y abandonó la rueda de prensa sembrando dudas sobre su futuro deportivo.

Serena Williams cometió varios errores forzados ante Naomi Osaka, quedó eliminada en las semifinales del Australian Open. “No diría que estaba nerviosa. Hubiera podido adelantarme y llegar al 5-0, pero cometí tantos errores que… No lo sé, se acabó”. Tras soltar esa enigmática frase, la tenista de 39 años se levantó y se retiró de la sala de prensa.

After her semifinal loss to Naomi Osaka, Serena Williams leaves the pressroom in tears.#AusOpen pic.twitter.com/g95Fva006O — Tennis Channel (@TennisChannel) February 18, 2021

Serena Williams buscaba en Australia alcanzar su vigésimo cuarto título de Grand Slam, cifra con la que hubiera igualado a la mujer más ganadora de la historia del tenis, la australiana Margaret Court.

Tras haber abandonado la rueda de prensa, Serena Williams volvió a enfrentar los micrófonos. Volvió a arrojar incertidumbre sobre el futuro de su carrera: “Si un día me despido, no se lo diré a nadie”.

Serena Williams abandonó la conferencia de prensa entre lágrimas luego de una pregunta sobre una posible "despedida" del tenis. 😢#AUSTRALIAxESPN — ESPN Tenis (@ESPNtenis) February 18, 2021

Naomi Osaka jugará la final ante Jennifer Brady

La tenista japonesa Naomi Osaka, tercera en el ranking mundial, venció este jueves en semifinales a Serena Williams y enfrentará a la estadounidense Jennifer Brady en la final del Australian Open.

Osaka jugará su segunda final del Abierto de Australia, título que ganó en 2019. Por su parte, Jennifer Brady intentará conquistar su primer título de Grand Slam el próximo sábado en Melbourne Park tras haber vencido a la checa Karolina Muchova por 6-4, 3-6 y 6-4.

Tras vencer a Serena Williams, Naomi Osaka se deshizo en elogios para la experimentada tenista estadounidense. “Es siempre un honor de jugar contra ella y estoy muy contenta de tener el público de nuevo”, expresó la japonesa de 23 años.

“Cuando era pequeña la veía ganar todos esos títulos y ahora es diferente porque compito con ella de tú a tú”, agregó.

"I was a little kid watching her play, and just to be on the court playing against her, for me is a dream."✨ @naomiosaka | #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/66Na9CZ3Db — #AusOpen (@AustralianOpen) February 18, 2021

La broma de Naomi Osaka para su hermana

Luego del triunfo ante Serena Williams en semifinales del Abierto de Australia, la tenista japonesa Naomi Osaka le dedicó una broma a su hermana.

Antes de abandonar el campo de juego de Rod Laver escribió con marcador en una de las cámaras un mensaje dedicado a Mari Osaka.

“Mari, deja de enviar imágenes raras al grupo del chat”, escribió Naomi Osaka. Luego explicó de qué se trataba el mensaje.

“Ella manda cosas muy raras por ese grupo. Me lo manda a mí, a mis amigos. A veces me llega a molestar un poco y por eso se lo quería decir”, contó entre risas en diálogo con la cadena Eurosport.

Jennifer Brady palpitó la final contra la japonesa como el gran reto de su carrera deportiva: “Es un logro increíble. Va a ser un partido muy duro, seguro que estaré nerviosa, pero también estoy emocionada”. Cabe señalar que apenas tiene un título como profesional, el que ganó en 2020 en Lexington (Kentucky, Estados Unidos).

LEER MÁS: Reportero de la NFL Terez Paylor muere repentinamente a los 37 años

Sigue a AhoraMismo en Instagram