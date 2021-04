Masvidal VS Usman: El sensacional nocaut en la cartelera de la UFC: [Video]

El nigeriano Kamaru Usman ha dado todos los argumentos para poder ser considerado el mejor peso welter de la UFC, y el sábado se confirmó en la cima de esa categoría.

A los 15,269 espectadores en VyStar Veterans Memorial Arena de la ciudad de Jacksonville, Florida les tocó ver una gran cartelera que tuvo tres peleas de título mundial y varias emociones, en lo que fue una noche emotiva para la UFC.

Usman se convirtió en el segundo peleador en noquear a Jorge Masvidal. Con esa actuación se convirtió en el co-ganador del bono que ofrece Dana White a la mejores actuaciones de la noche.

KAMARU USMAN WITH THE MASSIVE RIGHT HAND

WOW. #UFC261 pic.twitter.com/xBF5j8CkQn

— Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) April 25, 2021