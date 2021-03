Jorge Masvidal se burla de Ben Askren por pelea con Jake Paul: [Video]

La estrella de UFC Jorge Masvidal fue criticado en las redes sociales durante el fin de semana por Ben Askren por el respaldo que el campeón de “BMF” le dio al YouTuber Jake Paul en su próxima batalla de boxeo contra el campeón retirado de MMA, Askren el 17 de abril.

Masvidal había estado recibiendo críticas en internet por parte de de los fanáticos de MMA durante todo el fin de semana, tras su aparición con Paul por teléfono, en la conferencia de prensa de Paul vs. Askren del viernes.

Si te perdiste ese momento salvaje, puedes verlo a continuación.

Después de escuchar todo tipo de cosas de los fanáticos en las redes sociales sobre su asociación con Paul, Masvidal decidió tuitear sus pensamientos y sentimientos sobre el asunto.

Masvidal comentó: “La persona que enterré no representa a la MMA. Representa a todos los huele bi…. incondicionales y casuales #andnew”.

Askren no tardó en responderle a Masvidal y dijo: “Me he abstenido durante 2 años, pero seamos realistas, Jorge. Aterrizaste la rodilla más afortunada de tu vida y te hice famoso. De nada. Usman te dio 50-43 y probablemente lo volverá a hacer el próximo mes. Ábrete, perdedor”.

Puedes ver todo el diálogo entre ambos a continuación.

Impresionante KO de Masvidal en UFC 239

Masvidal detuvo asombrosamente a Askren en la primera ronda en UFC 239 en 2019.

El nocaút de cinco segundos es el nocaút más rápido en la historia de la UFC. El rodillazo épico que le dio a “Gamebred” la victoria, ayudó a lanzar la carrera de Masvidal al reino de la categoría de superestrella y, al mismo tiempo, hizo que la carrera de Askren se disparara en la dirección opuesta.

Askren se retiró de la MMA ese mismo año, pero ahora el peleador de 36 años se enfrentará a Paul, en un combate de boxeo el 17 de abril.

Si bien la mayor parte del mundo de MMA parece estar apoyando al excampeón de peso welter de Bellator MMA y ONE, Masvidal ha tomado el lado opuesto.

Se le ha visto andando en Miami con Paul y ha sido parte de la estrategia de promoción cuidadosamente elaborada de Paul.

Eso no les ha sentado muy bien a algunos fanáticos de la MMA, y ahora parece que Asrken tampoco está muy interesado en todo esto.

La próxima pelea de Masvidal en UFC 261

La próxima pelea de Masvidal no tiene nada que ver con Askren o Paul.

En cambio, el popular estadounidense se dirige a una revancha inmediata contra el campeón de peso welter de UFC Kamaru Usman.

UFC 261: Usman vs. Masvidal 2 está programado para el 24 de abril, y será el primer evento de pago por evento de UFC con una multitud completa en los Estados Unidos desde que comenzó la pandemia mundial del COVID-19 el año pasado.

UFC 261 se llevará a cabo en el VyStar Veterans Memorial Arena en Jacksonville, Florida. Ese es el mismo lugar donde Usman derrotó a Masvidal por decisión unánime en 2020 sin fanáticos presentes, en UFC 251.

Masvidal tuvo menos de una semana de anticipación para esa pelea, por lo que esta vez espera un resultado diferente.

La tarjeta apilada presenta la importante revancha entre Usman y Masvidal, así como otras dos peleas por el oro de UFC.

La campeona de peso mosca femenino de UFC, Valentina Shevchenko, defenderá su cinturón contra la excampeona de peso paja femenina de UFC Jessica Andrade en el evento coestelar.

La otra pelea por el título presenta a Weili Zhang, quien defenderá su campeonato de peso paja femenino de UFC contra la excampeona Rose Namajunas.

