¿Quien ganó la pelea entre Masvidal y Usman en la UFC 251?

Luego de días de ansiedad para los amantes de la lucha, este sábado 11 de julio finalmente llegó el gran día: la UFC 251 tuvo lugar en Abu Dabi, y el ganador fue The Nigerian Nightmare Usman, quien retuvo su título welter, dejando en la puerta de los derrotados a Jorge Masvidal, quien muchos querían que levantando las manos de triunfador.

El combate careció de acción y en ocasiones se tornó aburrido, pero Usman mostró la casta del campeón, casi d eprincipio a fin en los cinco rounds que siguieron millones de personas alrededor del mundo.

Usman ganó la pela con una decisión final unánime de 50-45, 50-45, 49-46, tras la carta de los jueces.

En el primer round tanto Masvidal como Usman empezaron con una actitud relajada, y aunque el campeón del título se mostró fuerte con el progreso del cronómetro, el cubanoamericano le activó varios golpes en la espalda a su oponente, tras recibir un codazo.

Pero fue allí cuando comenzaron las magistrales llaves de piso del nigeriano, quien mantuvo a su contricante contra la jaula, dejándole solo opción de un buen par de aplaudidas patadas y codazos.

Llegó el segundo round y auque Masvidal dio buenas patadas, aquí comenzó a cambiar de estrategia y se puso a la defensiva, contra el implacable ataque de Usman, quien no se le despegaba, evitando que el exconcursante de Exatlón mostrara su potencial. Antes de terminar el round, Masvidal dio una muestra de lo que sabe hacer, pero comenzó a notarse cansado y con la respiración más pesada.

El tercer round fue la confirmación de la pérdida de poder de Masvidal, recurriendo a la protección a través de pasos hacia atrás, que pusieron la pelea bastante aburrida ante la falta de emoción.



El retador del título logró una buena patada que sorprendió a Usman, quien optó por arricornarlo contra la red y aunque hubo total ausencia de golpes ofensivos, el combate parecía irse por otro camino luego de que Usman tumbó a Masvidal y el peleador se paró casi de inmediato. Pero Usman nuevamente sometió a su rival con sus ganchos definidos, también sin mostrar mucho de lo buen peleador que es.

El cuarto round fue el anuncio anticipado de la que ya era una derrota anunciada para Masvidal. El campeón lo mantuvo contra la jaula y allí vinieron no solo rodillazos sino también pisotones, a los que el cubano parecía no poder reaccionar, optó por sostenerse de su rival evitando un ataque, pero los segundos transcurrieron así sin mucha emoción. A pesar de ello, Masvidal logró soltarse y lanzó dos dolpes pero mosntrandose más cansado.



Usman, sabiendose ya vencedor, a juzgar por lo que había hecho hasta ese momento, aumenta su presión contra Jorge Masvidal que sigue sin reaccionar certeramente.

El round final comenzó con Masvidal exhausto y Usman tranquilo. Poca acción y nada parecía ocurrir en el octágono. La cautela los gobernó a ambos, pero Masdival volvió a terminar en el piso, se puso de rodillas, se levantó y en medio de su desespero pareció reaccionar lanzando varios golpes, pero ya fue demasiado tarde, El combate terminó, y con él las ilusiones de quienes coñaban con ver una posible pelea entre el latino y el gran Conor Mcgregor, de la que incluso sin haber ganado aun esta batalla, ya muchos hablaban.

Durante una conferencia de prensa el viernes, se le preguntó al presidente de la UFC, Dana White, sobre un posible enfrentamiento entre Conor “Notorious” McGregor y Masvidal, en caso de que ganara.

White dijo que Masvidal vs. McGregor “podría ser” la pelea más grande en la historia de la promoción si Masvidal ganara el sábado por la noche.

Según el presidente de la promoción, hubo mucha publicidad detrás de la UFC 251 desde que Masvidal se montó en el combate hace menos de una semana. Durante una conferencia de prensa el viernes, White dijo: “Esto está saliendo de las listas. Esta cosa tiene una tendencia más alta que una pelea de Conor McGregor. Lo único con lo que esta pelea es comparable es Conor-Khabib”.

UFC 251: Kamaru Usman vs. Jorge Masvidal Staredowns Live StreamWatch UFC 251 fighters face off with each other before they meet in the octagon on Saturday, July 11, 2020. Watch UFC 251 LIVE here: http://go.web.plus.espn.com/c/482924/595608/9070?sharedid=MMAFightingYouTube Watch UFC 251 LIVE here: http://go.web.plus.espn.com/c/482924/595608/9070?sharedid=MMAFightingYouTube Subscribe: http://goo.gl/dYpsgH Check out our full video catalog: http://goo.gl/u8VvLi Visit our playlists: http://goo.gl/eFhsvM Like MMAF on Facebook: http://goo.gl/uhdg7Z Follow on Twitter: http://goo.gl/nOATUI Read More: http://www.mmafighting.com Subscribe to the podcast: http://applepodcasts.com/mmahour MMA Fighting is your home for exclusive interviews, live shows, and more for one of the world's fastest-growing sports. Get latest news and more here: http://www.mmafighting.com 2020-07-10T15:22:36Z

Luego se le preguntó a White si programaría una pelea entre Notorious vs. Gamebred si Masvidal derrotara a Usman en la UFC 251. White dijo: “No lo sé. Quiero que pase mañana. No puedo esperar a que termine mañana. Para aquellos de ustedes que han estado cubriendo este deporte durante mucho tiempo, saben lo difícil que es correr y administrar este deporte”.

Según Yahoo Sports, el campeón elogió a Masvidal, a pesar de su derrota, y afirmó que también hay que tener en cuenta que el cubanoamericano recién aceptó esta pelea hace unos días.

“Gamebred es el tipo más grande y malo que existe en este momento. Tuve que tomar seis años para prepararme para él con seis días de anticipación. Sé que se hizo mucho tomando la pelea con poca antelación, pero se estaba preparando. Todos estos tipos se están preparando para un tipo, y ese soy yo en la cima de la montaña”.

“Tuve que hacer un cambio mental. Me entrené para Gilbert y tenía un plan completamente diferente. Tenía muchas cosas pequeñas en la pelea, pero esas no son excusas. “Gamebred es duro y lo mostró por ahí. Le di muchos codazos grandes allí abajo, pero se levantó, siguió luchando y no renunció”, concluyó Usman, quien en la lista de contendores derrotados a la que ahora se une Masdival, tiene a Colby Covington, Tyron Woodley, Leon Edwards y Rafael dos Anjos.

Estas fueron las tarjetas de pelea completa:

Tarjeta principal

Campeonato de peso welter: Kamaru Usman (ganador) vs.Jorge Masvidal

Campeonato de peso pluma: Alexander Volkanovski (ganador) vs Max Holloway

Campeonato de peso gallo: Petr Yan (ganador) vs.Jose Aldo

El peso paja de las mujeres: Jessica Andrade vs. Rose Namajunas (ganadora)

Peso mosca de las mujeres: Amanda Ribas (ganadora) vs. Paige VanZant

Tarjeta preliminar

Peso semipesado: Volkan Oezdemir vs. Jiri Prochazka

Peso welter: Elizeu Zaleski dos Santos vs. Musulmán Salikhov

Peso pluma: Makwan Amirkhani contra Dan Henry

Ligero: Leonardo Santos vs.Roman Bogatov

Tarjeta preliminar temprana

Peso pesado: Marcin Tybura vs. Alexander Romanov

Peso mosca: Raulian Paiva vs. Zhalgas Zhumagulov

Peso gallo femenino: Karol Rosa vs. Vanessa Melo

Peso gallo: Martin Day vs.Davey Gran