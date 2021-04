Jorge Masvidal apoya a Conor McGregor y envía mensaje a Usman: “Eres repugnante”

No hay nada como un enemigo mutuo para unir a dos rivales. Eso se vio mientras el campeón de peso welter Kamaru Usman hablaba con ESPN antes de su pelea de UFC 261 contra Jorge Masvidal, quien dijo que es una “noche de bragas verdes” cada vez que alguien pelea con él.

“Así que sí, ¿él (Masvidal) trae un poco más de miradas (sobre él)? Absolutamente”, dijo Usman a través de MMA Fighting. “No le quito eso. Estoy orgulloso de todo lo que ha hecho, absolutamente orgulloso de él. Lo respeto en ese aspecto, pero seamos honestos, tengo lo que todos quieren. Es la noche de las bragas verdes (por los dólares que se mueven) cuando peleas conmigo. Él no está recibiendo el pago por ver y cosas así por su cuenta. Tiene que pelear conmigo”.

Como probablemente sabrán los fanáticos de las peleas, una de las frases más famosas de Conor McGregor es que es la “noche de las bragas rojas” cada vez que un oponente ingresa al octágono con él debido, al gran día de pago que están a punto de recibir.

Y a McGregor no le gustó mucho que Usman hiciera uso de su línea con un cambio y lo criticó. “¿Me estoy volviendo loco o este idiota siempre está en esto? (Con) todo lo que digo”.

Masvidal respondió al tuit de McGregor al día siguiente. Pero dio un paso más allá, y apoyó su comentario, al compartir una imagen del producto para mujeres Vagisil. Masvidal escribió: “Kamaru, el fanfarrón, que roba las palabras ha vuelto. Bragas verdes = infecciones por hongos. Eres repugnante. Las bragas verdes significan infección por hongos para aquellos de ustedes que no lo sabían. Ayuden a este tipo”.

“Gamebred” está programado para enfrentar a Usman en el evento principal de UFC 261 el 24 de abril.

Masvidal buscará capitalizar la revancha instantánea y ganará su primer título divisional de UFC

Masvidal no ha competido dentro del octágono desde su esfuerzo contra Usman en UFC 251 en julio de 2020. “Gamebred” aceptó la pelea con menos de una semana de anticipación después de que Gilbert Burns se retiró, debido a que dio positivo por COVID-19.

Aunque la pelea no se le dio a Gamebred, Masvidal le dijo a ESPN que siente que ha visto lo suficiente de Usman como para producir un resultado diferente en esta ronda. “The Nigerian Nightmare” derrotó a Masvidal por decisión unánime, y la pelea tuvo lugar principalmente contra la jaula, con Usman en control.

Después de una carrera de casi 18 años, UFC 261 será la pelea profesional número 50 de Masvidal. Con un récord de 35-14, Gamebred espera vengarse de The Nigerian Nightmare y finalmente llamarse a sí mismo campeón divisional de UFC.

Por su parte, McGregor se enfrentará a Dustin Poirier en una Trilogy Match el 10 de julio

El notorio y el peso ligero No. 1 clasificado, Dustin Poirier, están 1-1 en su rivalidad, que se ha extendido por más de seis años. Pelearon en 2014 en peso pluma y el irlandés terminó con Poirier en el primer asalto por nocaut técnico.

La revancha vino años después con “The Diamond” derrotando a McGregor por nocaut técnico en el segundo asalto en enero. La pelea se llevó a cabo en peso ligero.

Ahora, ambos están listos para ir a la guerra el 10 de julio en UFC 264 y el ganador probablemente obtenga una oportunidad por el título contra Charles Oliveira o Michael Chandler, quienquiera que gane el título de peso ligero vacante el 15 de mayo en UFC 262.

Esta es la versión original de Heavy.