Rudi García: “Koeman no tuvo timidez para hablar de Memphis Depay”

El famoso dicho de “el pez muere por la boca” se la están cobrando a Ronald Koeman. El técnico neerlandés se ha quejado que en el PSG están hablado mucho de la posible llegada de Leo Messi.

En esta temporada, Koeman ha tenido intercambios verbales con individuos como Zinedine Zidane y Roberto Soldado. Ahora se le agrega a Rudi García que el lunes le recordó sus declaraciones del pasado verano sobre su jugador Memphis Depay cuyo fichaje pidió públicamente.

Rudi García cayó a Koeman. Al técnico del Olympique de Lyon no le ha temblado el pulso a la hora de increpar a su homólogo culé a propósito del supuesto interés del PSG por Messi.

“He leído que Ronald Koeman estaba un poco ofendido de que el PSG hablara de Leo Messi antes de la eliminatoria de la Champions entre el PSG y el Barcelona. No tuvo timidez para hablar de Memphis Depay incluso después del mercado de fichajes. A eso le llamo yo regar sobre mojado”, ha apuntado Rudi García en una entrevista en BeIN Sports.

Lo cierto es que Rudi García se la tenía apuntada a Koeman. El pasado mes de noviembre, tras el cierre del mercado estival, el técnico francés le hizo una petición a la prensa: “Recuerdame que ponga la zancadilla a Koeman; mis tacos de 18 cm. están en mis botas. Aún no es el caso, pero cuando lo sea lo haré”.

Tras mantener contactos el pasado verano, el Barcelona no logró cerrar el fichaje de Depay. El holandés se quedó en Lyon, equipo que marcha segundo en la Ligue 1 a dos puntos del Lille, pero sigue sin renovar su contrato a pesar de tener una oferta del club francés encima de la mesa. El holandés termina contrato el próximo mes de junio.

La temporada de Depay

Después de una lesión que sufrió en el 2019, el jugador pudo ayudarle al Lyon llegar a los cuartos de final de la Champions. Esta temporada tiene a su equipo en la lucha por el título de la Ligue1. Lyon se encuentra en el segundo lugar de la tabla con 52 puntos, a dos unidades del sorprendente Lille. En esta campaña se encuentran un punto por encima del PSG.

Esta temporada, Depay es el segundo goleador de la liga francesa con 13 anotaciones, a tres de Kylian Mbappé. Además se ha encontrado entre los mejores asistidores en esa liga.

El Lyon ahora se prepara para enfrentar en la Copa de Francia al Ajaccio y después al Montpellier este fin de semana con la posibilidad de regresar a la cima si es que el Lille cae contra el Brest.

