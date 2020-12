Se calienta intercambio entre Koeman y Zidane ¿qué dijo el francés?

En el fútbol español, el arbitraje siempre es un tema de conversa por el nivel tan pobre que muestran los colegiados en esa liga. A veces, las actuaciones son tan malas que dejan a muchos cuestionando si hay algún tipo de favoritismo. Todo esto genera especulaciones y además comentarios que dejan enfrentados a los técnicos que luchan por un título.

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, aprovechó la rueda de prensa previa al partido de La Liga contra el Granada para contestarle a su similar del Barcelona. la razón por la cual el francés hizo esto era para hablar de las críticas que tuvo Koeman por la decisión arbitral tras una mano de Sergio Ramos en el partido contra el Eibar.

Se le preguntó si le molestó los comentarios de Koeman sobre el arbitraje. “Molestan, sí, porque nunca me meto con los árbitros, son parte del juego y ellos también aciertan o no, como los jugadores. No me meto nunca porque es complicado. De las palabras ni te digo, tenemos un partido muy importante mañana y pensamos en esto,” admitió.

Conferencia de prensa

Rueda de prensa de ZIDANE previa Real Madrid – Granada CF (22/12/2020) #RealMadridGranadaConferencia de prensa de ZIDANE previa Real Madrid CF – Granada CF SAD miércoles, 23 de diciembre de 2020 Hora: 19:45 #zidane #pressconference press conference, conférence de presse, coletiva de imprensa, pressekonferenz Jornada 15 Árbitro: Martínez Munuera, Juan Residencia: Valenciano Cuarto árbitro: Varón Aceitón, Alvaro Residencia: Balear Árbitro asistente 1: Cabañero Martínez, Raúl Residencia: Murciano… 2020-12-22T12:16:50Z

De acuerdo al neerlandés, él consideró que la jugada debía haber acabado con la señalización de un penal. El estratega culé además dijo que “nueve de cada diez” dirían que fue penal.

Se continúa la controversia

Un poco más tarde se le vuelve a preguntar sobre el tema arbitral. Se le enfatiza que desde su victoria en el Camp Nou contra el Barça, a los merengues les han señalado cinco penales a su favor, y el Barça tres.

Zidane fue tuvo un tono más diplomático: “Es cierto que se habla mucho de lo que hay en nuestros partidos cuando hay un episodio. Es lo que tiene el Real Madrid, pero es un poco pesado volver a hablar de eso porque lo que sí nos interesa es el partido de mañana y centrarnos en eso e intentar ganar los 3 puntos”.

En el partido ante Granada, Madrid le quiere mantener al paso al líder Atlético de Madrid que tiene dos partido en mano. Después de este partido, los jugadores estarán libres unos días para estar con sus familias en Nochebuena y después volver a tomar los entrenamientos para el enfrentamiento contra el Elche el 30 de este mes.

LEER MÁS: Tigres sufrió en la final de la CONCACAF ¿pudo ganarle a LAFC?