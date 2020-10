¡Nueva lesión de un defensa del Barcelona! ¿Quién es y cuánto tiempo necesitará para recuperarse?

Los problemas de lesiones del Barcelona aumentan después de que el central Ronald Araujo se viera obligado a retirarse en el descanso del partido de la Liga de Campeones del miércoles con la Juventus en Italia.

El joven de 21 años sustituyó al sancionado Gerard Piqué y comenzó el partido junto a Clement Lenglet en el corazón de la zaga azulgrana. Fue la primera aparición del internacional uruguayo fuera del Camp Nou en la Liga de Campeones después de debutar en la máxima competición europea la última vez ante el Ferencvaros.

Sin embargo, Araujo solo duró hasta el medio tiempo después de sufrir una lesión en el muslo. El joven no salió en la segunda parte y el centrocampista Sergio Busquets tuvo que sustituirlo.

Hoy hemos conocido que Araujo tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, por lo que podría estar unas 2 o 3 semanas de baja.

🚨 #ÚLTIMAHORA 🚨 🏥 Confirmada la lesión en el bíceps femoral del muslo derecho de Ronald Araujo ➕ información en breve pic.twitter.com/PKNPKtAsVP — Diario SPORT (@sport) October 29, 2020

Busquets sustituyó a Miralem Pjanic en el centro del campo, mientras que Frenkie de Jong volvió a la defensa central para acompañar a Lenglet en la segunda mitad del partido. Es una posición en la que el holandés ha jugado anteriormente en su carrera para el ex Ajax.

El Barcelona, sin opciones defensivas

La lesión de Araujo deja al Barcelona sin opciones defensivas. El central francés Samuel Umtiti también se perdió el viaje a Turín por lesión, mientras que el defensa del filial Òscar Mingueza también fue descartado.

Koeman ahora solo tiene a Gerard Piqué y Clement Lenglet como centrales del primer equipo en forma antes del choque de La Liga del sábado contra el Alavés. El técnico holandés no puede permitirse otro mal resultado en la Liga después de sufrir dos derrotas consecutivas ante Getafe y Real Madrid.

Araujo se une a Umtiti, al internacional brasileño Philippe Coutinho y al portero titular Marc-André ter Stegen en la lista de lesionados del Barcelona. El Barça juega contra el Alavés, el Dynamo de Kiev y el Real Betis antes de que el fútbol europeo vuelva a hacer una pausa en noviembre para el último parón internacional de 2020.

¿Barcelona fichará a un defensor en enero?

La falta de centrales del Barça podría hacer que los catalanes se muevan para fichar un defensor cuando se reabra la ventana de transferencias en enero. Koeman quería traer de regreso al ex central Eric García en el verano, pero el Barça no pudo sellar un acuerdo con el Manchester City.

El técnico de la ciudad, Pep Guardiola, ha dicho que García está “decidido” a forzar un traspaso al Barcelona en el invierno, según The Telegraph. El joven de 19 años se encuentra en el último año de su contrato, lo que coloca al Barça en una sólida posición negociadora.

Umtiti también es una opción si el ganador de la Copa del Mundo puede demostrar que ha recuperado su tono físico. El francés ha sufirdo muchas lesiones durante las dos últimas temporadas, pero le dijo al Canal Football Club que no quiere irse del Barcelona.

El defensa también habló sobre los extremos que ha hecho para intentar volver a estar en plena forma para los catalanes, según informa Get French Football News.

“Me he vuelto vegano, no como carne, ni pescado. Realmente presto atención a todo eso. Todas las proteínas vegetales, que me hacen mejor. Pasta, ya no como eso. Mi cuerpo se siente mucho mejor. He perdido 3 kg, lo necesitaba. Nunca me había sentido tan bien físicamente. He recortado y ganado músculo al mismo tiempo, nunca he trabajado tanto, nunca hasta las minucias de cada detalle. Creo que esto marcará la diferencia.”

Los problemas con las lesiones de Umtiti y su mal estado físico han provocado que no jugara con el Barcelona desde el 2-2 contra el Celta de Vigo en La Liga en junio.