Real Sociedad vs Sevilla: Hora y cómo ver el Live Stream

Real Sociedad and Sevilla se verán las caras el domingo en el Reale Arena en San Sebastian. Este partido correspondiente a la quinta fecha es un que ve a dos equipos que tienen altas expectativas que va a ser una vara de medición a principios de temporada.

Previa Real Sociedad vs Sevilla

Real Sociedad se encuentra entre los primerors cuatro de la table con nueve puntos y pueden llegar a la cima del fútbol español si algunas cosas le favorecen. Dicho eso, hay ciertas cosas que generan dudas ya que no contarán varios jugadores. Además enfrentán a un rival que no han podido derrotar desde diciembre del 2017. Esta temporada han ganado los dos partidos que jugaron del local, aunque el rival de esta fecha es más competitivo que los que ha enfrentado en casa.

Su partido de Europa League contra PSV dejó al equipo muy debilitado e Imanol Aguacil no podrá contat con David Silva, Jon Guridi, Carlos Fernández, Nacho Monreal y Diego Rico por lesiones.

Además, Asier Illarramendi, Ander Barrenetxea. Joseba Zaldúa y Robin Le Normand sufrieron golpes y si no se cuidan, se puede crecer esa lista de lesiones.

Por esto, el txuri-urdin tendrá que depender de su cantera par poder tener un plantel completo para el partido ante los andaluces.

Sevilla se encuentran con siete puntos y aún tienen un partido pendiente ya que su partido ante Alavés fue postergado.

El equipo nervionense regresa al País Vasco y buscan poder ganar su segundo al hilo en Donostia. Esto les podría ayudar a mantener su buen momento en tema liga ya que no ha perdido en sus úlitmos siete partidos contra La Real. Durante este tramos los visitantes han anotado 14 goes a comparación de los siete del que hará de local.

La última ocasión que Sevillas perdió ante los vascos fue el 12 de diciembre del 2017. En ese partido, La Real ganó 3-1 en lo que terminó siendo el úlitmo partido de Carlos Vela con el club..

Como su rival, Sevilla también tuvo problemas en su partido en competencias europeas después empatar a un gol en el Ramón Sánchez Pizjuán contra Red Bull Salzburg y tienen algunos problemas en el vestidor.

La noticia que ha generado mucha repercusión es la nueva ausencia de Jules Koundé. El defensor se ha mantenido ausente de los entrenamientos y su futuro en el equipo sigue en el aire. La relación entre el jugador y el club parece haber decaído después de que su posible transferencia a Chelsea se cayera horas antes de cerrar el libro de pases.

Koundé no viajó la semana pasada a Elche ya que mencionó que no estaba “mentalmente preparado para jugar”.

Julen Lopetegui posiblemente no tenga a su disponibilidad al argentino Marcos Acuña tras sufir run golpe, esta lesión le da la posibilidad a Ludwig Augustinsson para que sea titular.

Real Sociedad probable XI: Álex Remiro; Ander Gorosabel, Aritz Elustondo, Robin Le Normand, Aihen Muñoz; Martin Zubimendi, Mikel Merino, David Silva; Portu, Alexander Isak, Mikel Oyarzabal

Sevilla probable XI: Yassine Bono; Gonzalo Montiel, Diego Carlos, Jules Koundé, Ludwig Augustinsson; Joan Jordán, Fernando, Thomas Delaney; Eric Lamela, Youssef En Nesyri, Lucas Ocampos

Head to Head: Previous Matches: 126 Real Sociedad Wins: 48 (171 goals) Sevilla Wins: 46 (168 goals) Draws: 32

