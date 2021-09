Atlético de Madrid vs Athletic Club: Hora y cómo ver el Live Stream

Atlético Madrid enfretará al Athletic Club en el Wanda Metropolitano en Madrid en un enfrentamiento de la quinta fecha de La Liga con repercusiones en la cima de la tabla.

Previa de Atlético de Madrid vs Athletic

El equipo de Diego Simeone llega de un empate decepcionante en la Champions contra el Porto. El equipo tuvo la oportunidad que pudo perder el partido si no fuese por una decisión terrible del VAR que anuló un gol un gol claro por parte del equipo portugués en la agonía del partido.





Los Colchoneros cambian de frente donde han sido muy sólido ya que están invictos en los últimos nueve partidos, pero en este partido justo se enfrentan al último equipo que lo derrotó: Athletic Club.

La última vez que estos dos se vieron las caras, los vascos terminaron ganando contra el Atleti por 2-1 gracias a goles de Álex Berenguer e Íñigo Martínez en San Mamés. Ese resultado puso en jaque sus aspiraciones de ganar el título al ver su previa ventaja de 10 puntos esfumarse durante marzo y abril. A final de cuentas, el cuadro rojiblanco pudo mantenerse por encima de sus perseguidores y ganó su primer título en siete temporadas.

Ahora Atleti llega a este partido con la posibilidad de llegar a la cima de tabla en el caso que Valencia y Real Madrid se repartan los puntos en Mestalla.

Sin embargo, Atlético ha decepcionado en las primeras fechas de la nueva temporada. El consenso dentro de los medio que cubren el fútbol español indican que son el máximo candidato para ganar el título de nuevo, más allá de la mejoría que ha mostrado el Real Madrid bajo Carlo Ancelotti. Atleti han tenido problemas creando ofensiva y siguen trabajando para poder consolidarse y tratar de integrar a Antoine Griezmann dentro del onceno titular.

Un jugador que no estará en los planes de Simeone será Thomas Lemar quien sufrió una lesión muscular.

Athletic también quiere conseguir los puntos ya que se encuentra a dos puntos de la cima. Una victoria para Los Leones, como peor, los colocaría en cuarto lugar y en puestos de Champions League. Para llegar a este punto, el cuadro bilbaino tendrá que alcanzar esta gesta ganando en Madrid contra los rojiblancos por primera vez en la era Simeone. Su última victoria fue en enero del 2011, bajo el mando de Quique Sánchez Flores.

Marcelino García Toral no tendrá a Oian Sancet ya que se está recuperando de una lesión. El jugador que muy probablemente lo reemplazará es Raúl García, quien juego en el Atleti.

Él considera que su exequipo es el “equipo más completo de La Liga”. Esto no significa que él va a llegar a visitar a sus compañeros de antaño y recordarse del pasado.

“Me gusta, tratar de ganar y vacilarles un poco,” dijo García en una entrevista con El Correo de Bilbao.

“El Atlético es muy complicado de jugar. Defensivamente son duros y te someten. Han hecho una plantilla competitiva. Van mejorando año a año en cantidad y calidad. Para mí es el plantel más completo de la Liga,” añadió.

Estas son las alineaciones probable para ambos equipos:

Probable alineación- Atlético de Madrid: Jan Oblak; Kieran Trippier, StefanSavic, José María Giménez, Mario Hermoso, Yannick Carrasco; Rodrigo De Paul, Koke, Marcos Llorente; Antoine Griezmann, Luis Suárez

Probable alineación- Athletic Club: Unai Simón, Íñigo Lekue, Dani Vivian, Íñigo Martínez, Mikel Balenziaga; Alex Berenguer, Dani García, Unai Vencedor; Iker Muniain, Iñaki Williams, Raúl García

Historial: 182 Victorias del Atlético: 85 (296 goles) Victorias del Athletic Club : 66 (272 goles) Empates: 31

