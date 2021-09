Patrick Stewart sale a la defensa de una de sus causas: ¿De qué se trata?

El actor Sir Patrick Stewart, quien será recordado para siempre como el Capitán Jean-Luc Picard por los fanáticos de “Star Trek”, tiene firmes convicciones acerca del debate por el suicidio asistido. A lo largo de los últimos años, Stewart ha hablado abiertamente de su creencia de que las personas que se encuentran luchando contra enfermedades terminales deberían poner fin a sus vidas en sus propios términos. En un artículo para The Daily Mail, afirmó incluso que de contraer una enfermedad terminal, optaría por un suicidio asistido antes de prolongar el sufrimiento.

Stewart reveló que dos eventos traumáticos de su propia vida lo impulsaron a abogar por el derecho a morir dignamente: su propia batalla contra una cardiopatía, y la trágica muerte de una íntima amiga.

Aviso de contenido: Suicidio

Stewart comenzó a hablar públicamente a favor del suicidio asistido en 2014. En una entrevista con Sky News, el actor reveló que apoya el suicidio asistido hace varios años y que sus propias directivas médicas incluyen instrucciones específicas en relación a sus creencias de poner fin a su vida.

Continuó diciendo que anteriormente no había tenido motivos para hablar de estas convicciones públicamente. Sin embargo, la “conmocionante” muerte de una amiga lo impulsó a convertirse en defensor del suicidio asistido.

Stewart explicó que la esposa de su amigo David, a quien conocía desde la infancia, había terminado con propia vida por el enorme dolor del que sufría producto de un cáncer terminal.

“Su pareja padecía de una enfermedad terminal. [Ella] tenía cáncer en múltiples órganos de su cuerpo. [Ella] sufría de un intenso dolor, y los cuidados paliativos no lograban tratar completamente su condición. Ya había intentado quitarse la vida una vez por medio de una sobredosis sin éxito. Por supuesto, eso trajo aparejado aún más angustia y tristeza. Una noche, tenía dos perros a los que amaba, su pareja sacó a pasear a los perros. Y mientras no estaban, se puso una bolsa de plástico en la cabeza y tiró fuertemente de las manijas. Así es como la encontró mi amigo al regresar con los perros. Murió sola. Murió sin el consuelo de sus perros junto a ella, a quienes amaba, y, por supuesto, de su compañero de toda la vida”.

Stewart continuó diciendo que estaba tan “consternado” por la manera en que su amiga murió que decidió convertirse en un franco, público defensor del suicidio asistido. Luego afirmó inequívocamente que las personas con enfermedades terminales deberían tener derecho a morir de la forma que desearan.

En el artículo que Stewart escribió para The Daily Mail, afirmó que por culpa de las leyes en contra del suicidio asistido, la esposa de su amigo “terminó con su vida de una forma terrible, completamente sola”. Escribió que de haber sido legal [el suicidio asistido], ella podría haberse “ido tranquilamente en los brazos de David”.

En octubre de 2019, Stewart fue el protagonista de un extenso segmento en This Morning, un programa de entrevistas británico, en el que expresó su apoyo al suicidio asistido. Hacia el fin de la conversación, uno de los anfitriones le preguntó si la propia salud de Stewart había influenciado sus convicciones acerca del derecho a morir dignamente.

Stewart respondió, revelando que él mismo había tenido un roce con la muerte.

“Fui diagnosticado [con una cardiopatía] muy inesperadamente durante mi chequeo anual…Mi cardiólogo me dijo, ‘¿Qué haces esta tarde?’ Y yo dije, ‘Voy a almorzar a Paramount Pictures’. Él dijo, ‘Preferiría que no lo hagas’. En cinco minutos estaba en una camilla dando información de mi familiar más cercano. Por lo que fue bastante dramático. No tuve tiempo de procesarlo…Pero sí, fue un llamado de atención”.

Aquel incidente lo forzó a confrontar su propia mortalidad y consolidar sus decisiones respecto a la eutanasia.

¿La eutanasia es legal en el Reino Unido?

Cuando Stewart comenzó a expresar su apoyo al suicidio asistido públicamente, también afirmó su adhesión al Proyecto de Ley de Muerte Asistida de Lord Falconer. El proyecto de ley fue presentado en la Cámara de los Lores en 2014, poco después de que Stewart comenzara a referirse al tema. El Proyecto de Ley de Muerte Asistida llegó hasta el comité de revisión pero se estancó allí. Distintas versiones del proyecto han sido presentadas desde entonces. La versión más reciente fue presentada a la Cámara de los Lores en 2020.

De acuerdo al Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, tanto el suicidio asistido como la eutanasia continuán siendo ilegales en el país a septiembre de 2021. El NHS define al suicidio asistido como “el acto de ayudar deliberadamente a otra persona a suicidarse”. Por otro lado, define a la eutanasia como “el acto de poner fin a la vida de una persona deliberadamente en pos de aliviar su sufrimiento”. Por lo que ayudar a alguien a suicidarse es tan ilegal como tomar acción para ponerle fin a su vida.

Bajo la ley del Reino Unido, la eutanasia es considerada homicidio culposo u homicidio premeditado, dependiendo de las circunstancias. Practicar la eutanasia en un caso de enfermedad terminal podría derivar en una condena perpetua. El suicidio asistido está prohibido por la Ley de Suicidio de 1961, la cual establece que cualquier persona que ayude a otra a suicidarse podría enfrentar una sentencia de hasta 14 años de prisión.

A pesar de los múltiples proyectos de ley y votos presentados para intentar modificar estas leyes, ninguno ha tenido éxito hasta el momento.

Stewart se ha referido a estas leyes como “salvajes”, “crueles”, e “inhumanas”. Continúa manifestándose a favor de la derogación de la Ley de Suicicio Asistido y la aprobación del Proyecto de Ley de Muerte Asistida.

Si te encuentras atravesando una crisis, por favor comunícate con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio de los Estados Unidos, una línea de atención gratuita, las 24 horas, al 1.800.273.TALK (8255) o con su equivalente en el Reino Unido al 0800 689 5652.

