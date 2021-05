Real Madrid vs Villarreal: Hora y Cómo ver el Live Stream

En un apasionante final de La Liga de España 2020/21, Real Madrid recibe a Villarreal por la 38a y última jornada en el estadio Alfredo Di Stéfano, y solo le sirve un triunfo si quiere presionar a Atlético de Madrid, único líder del certamen hasta antes de que comiencen la fecha, y arrebatarle el título.

Real Madrid, escolta de La Liga con 81 puntos, viene de conseguir un importante triunfo en el País Vasco ante Athletic de Bilbao, por 1 a 0, el cual le permitió continuar con chances de campeonar hasta el último partido del certamen.

Por su parte, Villarrel goleó 4-0 a Sevilla en la última jornada y frente al “Merengue” se juega la última posibilidad de conseguir un boleto para la próxima edición de la UEFA Europa League. Hoy, con 58 puntos al igual que Betis, el “Submarino Amarillo” corre con desventaja ante el elenco andaluz por el balance de los partidos entre sí durante la presente temporada: un empate y un triunfo para los béticos.

“Es el último partido de nuestra liga, con dificultades… Pero llegamos ahí para darlo todo. Vamos a dejar todo en el campo, sabemos contra quién vamos a jugar, es un equipo que también lo está haciendo muy bien. Pero lo que queremos nosotros es darlo todo para conseguir los tres puntos. Y nos vamos a empeñar a eso”, declaró Zinedine Zidane, entrenador del elenco madridista, en la rueda de prensa previa al partido.

Unai Emery, DT del Villarreal, también dialogó con los medios antes del choque frente al “Merengue” y brindó sus sensaciones de cara a un encuentro trascendental para las aspiraciones de su equipo por repetir una plaza en la próxima UEFA Europa League, torneo del que es finalista en la presente edición.

“Estamos ante un equipo que se juega la liga, que depende de otro equipo y que durante los noventa minutos puede haber muchas variables de resultados en otros campos y en el propio. Y eso también hace que el partido se juegue con unas motivaciones y necesidades que pueden ir fluctuando. A partir de ahí, ellos querrán ganar el partido con o sin opciones de ganar La Liga, y desde luego yo espero un Real Madrid a un nivel muy alto”, expresó Emery ante los periodistas.

Zidane ratificó la vuelta de Sergio Ramos, pero descartó a Hazard

A pesar del optimismo que reina en el Real Madrid por conseguir un triunfo ante Villarreal y que Atlético de Madrid tropiece frente a Valladolid, Zidane sumó un dolor de cabeza en la previa a la gran definición porque no podrá contar, nuevamente, con el belga Eden Hazard.

“Algo tiene. Poca cosa, pero no queremos arriesgar. Si no entrena hoy con el equipo es porque le pasa algo. Ya está. Mañana no va a estar”, explicó Zidane en conferencia de prensa.

Según informa Marca, Hazard ahora padece una ligera sobrecarga en el muslo derecho, lesión que lo deja al margen del último partido de la temporada.

En contrapunto, la buena noticia pasa por el regreso de Sergio Ramos. “Sí, mañana va a estar con nosotros. Luego, el equipo, lo vas a ver mañana”, dijo “Zizou” sobre el referente y capitán blanco.

¿Acuerdo entre Mbappé y Real Madrid?

De cara a la próxima temporada, todo parece indicar que la estrella francesa Kylian Mbappé continuará su carrera en el Real Madrid, club con el que ya existiría un preacuerdo.

Este supuesto entre las partes fue revelado por Bruno Santin, representante de jugadores, en diálogo con Canal + de Francia.

“Mi sensación es más que él está dispuesto a hacerlo. También tengo alguna información, según la cualKylian Mbappé y su familia tienen un acuerdo con elReal Madrid. En principio, habría un acuerdo por parte del jugador, pero también necesitamos el acuerdo del Paris Saint-Germain”, dijo Santin respecto al futuro del goleador galo.

No obstante, Santin aclaró que “obviamente los qataríes y el Paris Saint-Germain no han decidido prescindir de Kylian Mbappé, él podría muy bien entonces finalizar su contrato y marcharse a cero. La historia nos ha enseñado que si los dirigentes o Doha no quieren que un jugador se vaya, hacen que se quede hasta que ya no sea de ellos”.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este sábado 22 de mayo desde las 12PM ET, 9AM PT.

