La confesión de Neymar sobre Cristiano Ronaldo: ¿Qué dijo?

El astro brasileño Neymar reveló que una de sus aspiraciones deportivas es compartir equipo con el portugués Cristiano Ronaldo. De concretarse el sueño de Ney, deberá ser en Paris Saint Germain. El atacante brasileño acaba de firmar su renovación con el equipo parisino hasta junio de 2025.

“¿Con qué otro jugador me gustaría jugar? Quiero jugar con Cristiano Ronaldo. Ya he jugado con grandes jugadores como Messi y Mbappé. Pero todavía no he jugado junto a Cristiano Ronaldo”, contestó Neymar en una entrevista con CQ.

"𝐐𝐮𝐢𝐞𝐫𝐨 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐑𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨. Ya lo he hecho con grandes jugadores como Messi y Mbappé, pero todavía no con Cristiano Ronaldo", afirma Neymar https://t.co/KNSyEaMBUw pic.twitter.com/gpZDPFTALo — MARCA (@marca) May 11, 2021

El astro brasileño se prepara con todo para el Mundial Qatar 2022: “Quiero ganar el Mundial. Este siempre ha sido el mayor sueño de mi carrera. Pero también quiero ganar todos los títulos con el PSG. Tengo casi 30 años y tengo una buena carrera, a nivel personal”.

Neymar acaba de firmar un contrato de renovación con Paris Saint Germain. Quedará unido al club parisino hasta junio de 2025. Así, los fanáticos del FC Barcelona ven desdibujado el sueño de volver a ver en el Camp Nou a Ney con su amigo Lionel Messi.

ME VUELVO LOCO 😍⚽ ¿Te gustaría que Cristiano Ronaldo juegue en el PSG con Neymar? 🤔 pic.twitter.com/GieQawGiNG — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 12, 2021

“Estoy muy feliz de quedarme en París. La verdad es que estoy muy contento de quedarme aquí muchos años, de participar en el proyecto del club, de ganar títulos, de hacer realidad nuestro mayor sueño que es la Champions. Por eso estoy feliz de quedarme en el club, de ser parte de su historia y de extender mi contrato”, expresó.

“El PSG ha crecido mucho desde mi llegada. Es un club más respetado. Formamos parte de los cuatro mejores equipos de la Champions por segundo año consecutivo”, cerró su análisis.

Neymar exige ir a la Copa América y los Juegos Olímpicos

La prensa europea indicó que una de las cláusulas que Neymar le exigió a Paris Saint Germain para firmar la renovación es el permiso para jugar con el seleccionado de Brasil.

#Ligue1🇫🇷 ✈Según informa Le Parisien, ningún jugador del conjunto parisino viajará a Tokio https://t.co/CFwfc6pVG9 — Diario SPORT (@sport) May 12, 2021

De acuerdo al diario Sport, Neymar se aseguró por contrato su participación en la Copa América que se disputará este año en Colombia y Brasil. Asimismo, el crack surgido en Santos exigió permiso para jugar los Juegos Olímpicos.

De concretarse el deseo de Neymar, el delantero se ausentará durante casi tres meses de Paris Saint Germain.

Será afectado al seleccionado de Brasil en junio y, por lo menos, estará abocado a su selección hasta agosto.

La cláusula secreta del contrato de Neymar

La prensa brasileña asegura que Neymar prevé retirarse con la camiseta del Santos.

De acuerdo al sitio de noticias brasileño UOL Esporte, Neymar firmó una cláusula secreta con Paris Saint Germain al extender su vínculo con el club parisino hasta 2025.

La cláusula indica que Neymar puede prorrogar su contrato por una temporada más, es decir hasta junio de 2025, durante el último año de su contrato.

La cláusula secreta de @neymarjr: opción de seguir hasta 2026… ¿y rumbo a Brasil? 📌Pese a que en un principio el brasileño renovó con el @PSG_espanol hasta 2025, 'UOL Esporte' señala que el astro tendría una cláusula por la que podría alargar si así lo desea su contrato pic.twitter.com/t0qghmZgCq — BeSoccer (@besoccer_ES) May 11, 2021

De acuerdo al citado medio, el crack quiere regresar al fútbol de su país con 34 años, edad que cumplirá en 2026. Por eso considera la posibilidad de asegurarse esa temporada en Europa antes de volver a su país. Quiere evitar tener que ir a un equipo de menor rango solamente por un año.

La cláusula secreta de Neymar solo puede ser ejecutada durante el último año de su nuevo contrato con PSG.

