Escándalo en Real Madrid por una foto de Eden Hazard: ¿Qué hizo?

El volante belga Eden Hazard es blanco de críticas por parte de la prensa española por una imagen que circuló tras la eliminación del Real Madrid de la UEFA Champions League, este miércoles en Stamford Bridge a manos de Chelsea.

Al término del partido, correspondiente al partido revancha de las semifinales, Hazard fue a saludar a sus excompañeros del Chelsea. Contrario a la reacción que adoptaba el resto de la plantilla del Real Madrid, que rápidamente se dirigió a los vestuarios, cabizbajos por la derrota 2 a 0 en Londres.

Hazard intercambió chistes y sonrisas con los vencedores. La prensa española consideró como inapropiada la conducta del futbolista belga, la compra más cara en la historia del Real Madrid.

😕 La imagen de Hazard riéndose tras el partido que indigna al madridismo https://t.co/ZQhbmjxVBy #ChelseaRealMadrid #UCL — MARCA (@marca) May 5, 2021

Para colmo, Hazard tuvo nula incidencia en el juego, como todo Real Madrid, que no pudo inquietar al equipo dirigido por el alemán Thomas Tuchel. Chelsea venció 2 a 0 a los Merengues y los dejó sin final.

Hazard jugó 80 minutos de la revancha ante Chelsea. El diario Mundo Deportivo dijo sobre él que “no mostró atisbos de pena y, además, se le escapó una carcajada que al madridismo no le gustó nada”.

💣💥 ¡EL ‘SPEECH’ MÁS VIRAL! 👉 El DISCURSO de @jpedrerol sobre HAZARD lleva 3,5 MILLONES de visualizaciones entre todas las plataformas. 🗞 PORTADA EN INGLATERRA Y BÉLGICA. 👇 AQUÍ LO TIENES 👇pic.twitter.com/RsoHw6FoXs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 6, 2021

“Lo siento, no puedo ver a Modric y Fede (Valverde) sufriendo, este último jugando con jeringas para dar lo mejor de si en el partido vs Liverpool, y luego ver a Hazard de risas después de estar de vacaciones toda la temporada completa… no me pidan paciencia ni ilusión. Lo siento!”, expresó un usuario hincha del Real Madrid en su cuenta de Twitter.

“Sinvergüenza … Se tiene que ir hoy”, aportó otro fanático Merengue en las redes sociales.

Hazard, una decepción para Real Madrid

Real Madrid compró a Eden Hazard luego del Mundial Rusia 2018, torneo en el que el belga fue figura.

Los hinchas Blancos lo consideraban la mejor opción para reemplazar a Cristiano Ronaldo, quien tras diez temporadas en la Liga decidía marcharse a la Juventus. La dirigencia del Real Madrid aprovechó la ocasión y le asignó a Hazard el dorsal número 7, histórica camiseta que utilizaba CR7.

Hazard sigue celebrando la victoria de su equipo 🥳 pic.twitter.com/MefRZAPXVj — Radio Barça 🎙 (@RadioFCB) May 6, 2021

Dato no menor: Hazard fue la compra más cara en la historia del Real Madrid, que le pagó a Chelsea 160 millones de dólares por su pase. En el club londinense, el belga había dejado su huella: disputó 325 partidos y anotó 110 goles. Conquistó dos Premier League y una UEFA Europa League. En Inglaterra se erigió como una estrella mundial, una sombra de lo que muestra en la actualidad.

🤬 “Te acaban de echar de la Champions”. 💥 “Te quedas a las puertas de la final”. 👎 “Has hecho un partido lamentable”. 🔥 “Llevas dos años de pena… y pasas de todo”. 👉 Así empieza @jpedrerol #JUGONES tras la RISA DE HAZARD. ¡VENTEEE! pic.twitter.com/JU02a4EV7o — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 6, 2021

Las lesiones lo aquejaron desde el primer día en la capital española. Padeció 11 lesiones musculares y se perdió un total de 60 partidos por esos malestares físicos.

La Champions League tendrá final inglesa

Manchester City y Chelsea protagonizarán la final de la UEFA Champions League, que se disputará el próximo sábado 29 de mayo en Estambul.

Será la tercera final inglesa en la historia de este torneo, contabilizando cuando la competición se denominaba Copa de Campeones y en esta era, cuando es conocida bajo el nombre de UEFA Champions League.

Lo curioso es que uno de esos enfrentamientos entre ingleses es reciente: en 2019, Liverpool venció 2 a 0 a Tottenham Hotspur en el Wanda Metropolitano.

El enfrentamiento anterior data de la final de la temporada 2007/2008, cuando Manchester United se coronó en Ucrania tras derrotar precisamente a Chelsea por penales.

