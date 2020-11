Real Madrid vs Inter: Hora y cómo ver el Live Stream

Real Madrid está prácticamente obligado a conseguir un triunfo, de local, ante el Inter por la tercera fecha de la UEFA Champions League.

El equipo dirigido por Zinedine Zidane perdió en su debut ante el FC Shakhtar Donetsk, de local, empató agónicamente ante el Borussia Mönchengladbach en Alemania y se encuentra en la última plaza del Grupo B.

Por su parte, el Inter igualó sus dos presentaciones del máximo torneo europeo, ante el conjuntó alemán en su debut y ante el líder, Shakhtar, en Ucrania.

“Es una final. Pero es verdad que cada día en el Madrid es una final. Lo sabemos y nos vamos a concentrar. Vamos a por los tres puntos”, expresó Zidane sobre la importancia del choque ante los italianos.

Sobre el tridente Hazard-Benzema-Asensio: “Los jugadores que están aquí siempre quieren hacer historia. Esos tres que acabas de decir son importantes y seguro que van a hacer cosas importantes. Sé que se habla de que tenemos que cambiar cosas de la plantilla, pero lo que yo veo dentro es que todos quieren ganar y eso es muy bueno para el entrenador, que soy yo de momento. Yo disfruto con todos mis jugadores y vamos a intentar con todos lograr los objetivos”.

¿Llega Lukaku?

“Debemos recuperarlo de la mejor manera. Es muy importante para nosotros, en un momento en el que Alexis no está preparado por los problemas físicos que sufrió con Chile”, sostuvo el entrenador del Inter, Antonio Conte.

“Estamos valorando la situación, actuaremos de la mejor manera para Romelu y el Inter. Hay que evitar apurar recuperaciones inmediatas, la responsabilidad en estos casos también es de los jugadores. Forzar puede agravar la situación. Seguramente nos disgusta porque en este momento querríamos contar con todos los futbolistas”, expuso Conte.

La importancia de Sergio Ramos

Ya son varios los partidos en los que el defensa central del Real Madrid se ausenta por lesión o suspensión y el equipo de Zidane lo siente.

“Siempre me siento más cómodo cuando defendemos compactos. Cuando el equipo no defiende bien, atrás tenemos que tomar decisiones más complicadas. Es verdad que sin Sergio no hemos estado bien en la Champions. Pero esto es cuestión de todos. Yo le hago mejor y él me hace mejor. Pero la defensa es algo colectivo”, expresó su compañero de zaga, Raphael Varane.

