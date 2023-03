Leo Messi se acerca al FC Barcelona: ¿Con quién habló su padre para negociar la vuelta?

Mientras crecen los rumores que hablan de una inminente salida de Lionel Messi del Paris Saint-Germain, en las últimas horas Rafael Yuste, vicepresidente deportivo del FC Barcelona, confirmó este viernes que efectivamente existen contactos con el entorno del futbolista argentino para concretar su regreso al club donde debutó a nivel profesional,

“Leo y su familia saben el afecto que les tengo. Participé en las negociaciones para renovarle que no terminaron bien y terminé con la espina clavada de que no pudiera seguir en el club. Por supuesto que me encantaría que volviera por lo que podría representar y porque las historias bonitas pueden acabar bien. Y sí, tenemos contactos con Messi. Está enamorado del club y de Barcelona y nosotros de él”, declaró Yuste, durante su participación en la décima edición de la ‘Barça Academy World Cup’.

🚨 BARCELONA CONFIRMÓ EL CONTACTO CON MESSI 🚨 El vicepresidente del club catalán, Rafael Yuste, confirmó en conferencia que buscarán el regreso de Lionel 🔵🔴 🗣️"Participé en las negociaciones que por desgracia no condujeron a buen puerto, tengo esta espina clavada", reveló. pic.twitter.com/LeMFhjD7og — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 31, 2023

En la misma línea, el mandatario sostuvo: “Creo que es lo más natural. Cuando estás enamorado de una persona pierdes contacto pero quieres seguir estando enamorado. Y creo que Leo también está enamorado del Barça y de la ciudad de Barcelona. Creo que el destino lo hará posible. A ver si podemos volver a tener a Leo en Barcelona”.

Sin embargo, no será una tarea sencilla para la directiva del club catalán. Según informa el periódico español La Vanguardia, las autoridades, con el director de fútbol Mateu Alemany a la cabeza, está elaborando un plan de viabilidad para poderlo presentar a La Liga. “Lo estamos preparando para presentar nuestras cuentas y ya veremos qué pasa con Messi. Es jugador del PSG y no podemos entrometernos. Hay buena relación con él y si sale es porque el destino te hace volver donde debes estar”, explicó Yuste ante la prensa.

Rafa #Yuste, vicepresidente del #FCBaRcelona confirma que han iniciado contactos con la familia #Messi para intentar su regreso al Barça . Mientras se dilata su renovación con el #PSG . pic.twitter.com/YifxJY2cwK — Veronica Brunati (@verobrunati) March 31, 2023

“Las conversaciones ya las saben. El presidente -Joan Laporta- estuvo con el padre de Leo, Jorge, y hay buena relación. No hay plan de ataque. Si esto sale, saldrá porque el destino vuelve donde debe… ya veremos. Pero ahora me es difícil hablar de Leo porque no quiero que el PSG interprete mal mis palabras”, concluyó Yuste ante los medios.

La prensa francesa dice que Messi no seguiría en el PSG

El FC Barcelona sueña con el regreso de su hijo prodigio, y las expectativas crecieron en los últimos días debido a que la propia prensa francesa informó este miércoles que las negociaciones entre Leo Messi y Paris Saint Germain están atascadas. El argentino y el club parisino deben acordar la renovación del contrato del futbolista.

Ante este escenario, el prestigioso diario L’Equipe habló de “pesimismo” de las partes al referirse a las negociaciones que Jorge Messi, padre de Lionel, viene manteniendo con la junta directiva del PSG.

🔴🔵 | #PSG 😐 La renovación de Leo Messi con el Paris Saint-Germain sigue estancada 💸 Según 'L'Équipe', la presión por el límite salarial y el fair play financiero condiciona la ampliación de su contratohttps://t.co/zVnfYYkNgs — Diario SPORT (@sport) March 30, 2023

Tras los amistosos con la Selección Argentina (triunfos ante Panamá y Curazao), Messi regresó a París para afrontar el compromiso del próximo domingo ante Lyon. PSG, eliminado de la UEFA Champions League a manos del Bayern Münich, lidera la Ligue 1 y es el gran candidato para quedarse con el título en esta temporada.

El principal punto de desacuerdo es el salario de Lionel Messi. De acuerdo a L’Equipe, el argentino gana 3.37 millones de euros brutos por mes. Jorge Messi, representante de su hijo en las negociaciones, exige que se respete esa suma en el próximo contrato.

😳💰 MBAPPÉ COBRA solo de SALARIO… ¡31,5 MILLONES más que MESSI al año! 🗞️🇫🇷 L'Equipe ha revelado los contratos de los jugadores del PSG y las cifras son estratosféricas. pic.twitter.com/HFIEC8mh95 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 30, 2023

PSG no está de acuerdo en seguir pagándole a Messi ese dinero. El club necesita reencuadrar su presupuesto para ajustarse a las exigencias del Fair Play Financiero.

Otro punto a tener en cuenta es la relación de Messi con la hinchada parisina. En el último partido como local, derrota ante Rennes por 2 a 0, los hinchas silbaron al argentino.

El impactante récord que alcanzó Lionel Messi con la Selección Argentina

La Selección Argentina de fútbol volvió a tener una noche de fiesta. Y el capitán del equipo, Lionel Messi, alcanzó otro récord con la camiseta de su país.

El pasado martes, los dirigidos por Lionel Scaloni golearon 7 a 0 Curazao en Santiago del Estero. El humilde equipo de la Concacaf apenas opuso resistencia a los campeones del mundo. El partido se sumó al del jueves 23 de marzo ante Panamá en el Monumental de River Plate, triunfo 2 a 0 de la Albiceleste.

Messi anotó tres goles ante Curazao. Así, se convirtió en el futbolista de Argentina que más rápido anotó un hat-trick en un partido en toda la historia del combinado nacional.

102 Goles y RÉCORD DE 50 HAT-TRICKS de Lionel Messi con la Selección Argentina. pic.twitter.com/tltFpJIT4a — Yoell's ⭐⭐⭐ (@yoeldemian3ro) March 29, 2023

El delantero del PSG alcanzó un hat-trick en apenas 18 minutos. Convirtió su primer gol de la noche a los 18 minutos. A los 33 llegó el segundo y a los 37 vino el tercero.

El anterior triplete de Messi con la Argentina había sido ante Panamá en la Copa América Centenario 2016. Esa noche tardó 21 minutos en convertir tres goles.

El primero de sus goles ante Curazao fue la anotación número 100 con la celeste y blanca. De modo que este martes, el rosarino lleg[o a los 102 tantos. Es el máximo artillero de la historia de su selección.

