Rafa Nadal destroza a Djokovic (6-0, 6-2, 7-5) y gana su 13º Roland Garros

Rafa Nadal es historia viva en activo del tenis. Historia viva de la tierra batida. El de Manacor sumó su vigésimo Grand Slam de su carrera, de los cuales 13 son en Roland Garros. En París, la ciudad con la que mantiene su particular idilio de amor.

Con estos 20 Grand Slams, Rafa Nadal iguala a otra leyenda aún en activo como el suizo Roger Federer. Su rival hoy, el serbio Novak Djokovic, se queda con 17. Los tres son los que más Grand Slams suman en la Era Open… y los tres han coincidido en el tiempo.

Con Roger Federer afrontado el zénit de su carrera deportiva a los 39 años, ‘Nole’ con 33 años con 17 títulos y Rafa con 34 igualando al suizo, ahora mismo parece claro que el español es el que más papeletas tiene de ganar algún otro Grand Slam en sus últimos años de trayectoria tenística.

Victoria apabullante ante Novak Djokovic (6-0, 6-2, 7-5) en una de las finales en las que más sobrado se le ha visto

Rafa Nadal comenzó el partido como un vendaval. Muy seguro con su servicio, llegando a todas las dejadas que le tiraba el serbio y muy rápido de piernas. Además, se defendía perfectamente con reveses potentes, se apoyaba en su “drive” ganador y variaba mucho las alturas. Ponía las pelotas donde quería. Tampoco Djokovic estaba viviendo su mejor tarde. Sin embargo, como explica Punto de Break, 11 winners y 13 errores no forzados del serbio son números bastante decentes. Nadal estaba a años luz. 6 a 0 en el primer set con un tenis de alto nivel.

En el segundo set, vimos a Djokovic mucho más desesperado, se precipitó muchísimo más en sus golpes (17 errores no forzados), pero es que Rafa prácticamente no fallaba ni una bola no forzada. Lo entraba todo. El de Manacor seguía muy sobrado. Djokovic pudo sumar dos juegos con su servicio, pero nada más. 6-2.

La tercera manga fue la más igualada. Djokovic empezó a sacar su rabia, a disputar muchísimo más cada juego y a poner en apuros reales a Nadal con su servicio. Pese a esto, Rafa consiguió otro “break” para ponerse 3 a 1 a favor. No obstante, Djokovic le devolvió rápidamente el “break” para igualar a 3 el set. Ambos se mantuvieron finos con sus servicios y llegaron al 5 a 5. En el undécimo juego, el de Manacor volvió a romper servicio para terminar con un “ace” y juego en blanco para establecer el 7 a 5 definitivo. Este fue el último punto:

El punto que hace campeón a Rafa Nadal pic.twitter.com/bVjeGYMLEK — ElHuffPost Deportes (@HuffPostDeporte) October 11, 2020

“Roland Garros significa todo para mí”

Después de la entrega de trofeos, Rafa Nadal habló delante de los 1.000 espectadores (aforo limitado a causa del COVID-19) que había en la pista Philippe Chatrier visiblemente emocionado y siempre manteniendo la humildad que le ha caracterizado a lo lo largo de su carrera. En declaraciones que destaca Mundo Deportivo, habló sobre la importancia que tenía Roland Garros en su vida deportiva:

“Roland Garros significa todo para mí. Hoy no pienso en haber igualado el récord de Grand Slams de Roger Federer, para mí hoy es la victoria en Roland Garros. Ganar aquí significa todo para mí. Ganar aquí otra vez es algo que estaba fuera de mis mejores pensamientos. Esta pista es la más importante de mi carrera, donde he vivido la mayoría de los mejores momentos de mi carrera. Simplemente jugar aquí es una verdadera inspiración.”

También se acordó del coronavirus y deseó que el virus pasara rápidamente para que todo volviera a la auténtica normalidad, con las gradas llenas:

“Este año no podemos celebrar el torneo de una forma normal por las circunstancias difíciles que estamos viviendo, pero espero que cuando volvamos el año que viene sí podamos hacerlo, ya con la pista llena de público.”