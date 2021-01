[VIDEO] La sorprendente promesa de Tom Brady a Chase Young

El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, evitó que el ala defensiva estrella de Washington, Chase Young, consiguiera lo que quería.

Brady no fue capturado por Young en la victoria de los Bucs por 31-23, pero Brady prometió dar su camiseta a Young después del partido según Jenna Laine de ESPN en Twitter.

Brady felicitó a Young por un partido bien jugado a pesar de la declaración del novato “Tom Brady, ya vengo” después de la victoria de Washington en la postemporada en la Semana 17.

Brady deberá agradecer al tackle izquierdo de los Bucs Donovan Smith y al ala cerrada Rob Gronkowski el hecho de mantener a Young alejado. Gronkowski adoptó un papel de bloqueador en lugar de dedicarse a atrapar pases, señaló el reportero del Tampa Times, Rick Stroud.

What makes Rob Gronkowski so great is his willingness to sacrifice catches and do the dirty work of blocking Chase Young 1-on-1 to protect Tom Brady while Cameron Brate has a big night receiving. That’s a pro’s pro. https://t.co/f4L822ni5q

— Rick Stroud (@NFLSTROUD) January 11, 2021