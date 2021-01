[VIDEO] El triple sin mirar de LeBron James al estilo Curry por una apuesta de 100 dólares

La superestrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, imitó a Steph Curry de los Golden State Warriors al dejar de mirar a canasta después de lanzar un triple en la victoria por 117-100 contra los Houston Rockets el martes por la noche. En una entrevista después del partido, James explicó por qué hizo el tiro y cómo Curry lo influenció.

LeBron James lideró al equipo en anotaciones cuando terminó el partido con 26 puntos en la victoria de los Lakers sobre los Rockets. Durante el partido, James hizo algo un poco fuera de lo común. En una jugada muy de Curry, el All-Star anotó un triple desde la esquina. Después de que la pelota saliera de sus manos, se giró y miró a su banco, tal como lo haría Curry.

En una entrevista con los reporteros después del partido, Lebron reveló por qué hizo el movimiento audaz. Fue el resultado de una apuesta que había hecho con Dennis Schroder. Mientras explicaba la apuesta, también mencionó a Curry y su habilidad para hacer estos tiros de manera normal:

“Steph definitivamente es el que más lo ha hecho en nuestra liga. Es uno de los únicos que puede hacerlo porque confía en su tiro”, dijo James según el Twitter de ESPN. “9 de cada 10 veces van dentro”.

"10 times out of nine it's going in for Steph."@KingJames paid respect to @StephenCurry30 and his no-look threes: pic.twitter.com/JjbZ72A7dC

— ESPN (@espn) January 13, 2021