¿Por quién votó Cristiano Ronaldo en The Best?

Después de que Robert Lewandowski ganó el premio The Best 2020 que se le otorga al mejor jugador del año, imponiéndose en a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los otros dos finalistas.

Obvio que todo el mundo quiso saber cómo votaron Cristiano Ronaldo y Leo Messi ya que tenían votos por ser los capitanes de sus respectivas selecciones. Una vez finalizada la gala, todas las luces se enfocaron en la lista de los capitanes de las selecciones y de los seleccionadores de las mismas. Pero sobre todo, cómo votaron los dos grandes aspirantes de siempre al título.

En esta oportunidad, Cristiano Ronaldo y Leo Messi, tuvieron un capítulo único pareja histórica en el fútbol de los últimos años, pero por otro lado no encontró la misma reciprocidad. El luso, por primera vez en la historia, votó por el argentino del Barcelona, quien se olvidó por completo del goleador de la Vecchia Signora.

El voto de Cristiano

Cristiano decidió usar su voto para darle el primer lugar al polaco Robert Lewandowski. El segundo lugar fue el que probablemente impresionó a propios y extraños cuando le dio ese puesto a Leo Messi. Esto impresionó a muchos ya que Ronaldo no ha puesto antes al capitán del Barcelona.

El tercer lugar se lo dio a Kylian Mbappé. Mientras que el rosarino votó por su amigo Neymar, en primera posición, con el francés del PSG y Lewandowski completando el podio.

Lewandowski y su voto

Por su parte, el goleador polacoi no apoyó a ninguno de sus rivales al premio de mejor jugador.

El goleador del Bayern le otorgó el primer lugar a Thiago Alcántara, ahora en el Liverpool, pero con quien ganó la Champions en el Bayern Munich. En segunda posición ubicó Neymar y en tercer lugar el polaco situó a De Bruyne.

Messi, el tercer mejor

Leo Messi quedó finalmente tercero en las votaciones del premio de The Best, por detrás del ganador, Robert Lewandowski, y del segundo clasificado, Cristiano Ronaldo.

El máximo artillero del Barcelona recibió el 35 puntos, mientras tanto el portugués de la Juventus terminó con 38. Ellos no pudieron superar al delantero del Bayern de Múnich con el 52. En lo que se refiere a méritos, era claro que el ex Borussia Dortmund fue el claro candidato a ganar tras ser el máximo goleador de la Bundesliga y el referente en el ataque de un Bayern que ganó el triplete esta temporada pasada.

