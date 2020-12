Pelé le manda mensaje emotivo a Leo Messi ¿qué le dijo?

Aunque el empate contra el Valencia dejó a Leo Messi y el Barcelona con un sinsabor importante, hubo algo que sí se tuvo que resaltar en el contexto histórico. El capitán del Barcelona igualó a Pelé en la estadística de goles con el mismo club con 643 anotaciones.

El gol de Messi finalmente llegó de manera atípica tras un penal que fue atajado por el guardameta Jaume Domenech. Después de una serie de rebotes que terminó con un centro desviado, Messi pudo darle el punto final en el que cabeceó el balón a dos metros del arco.

El partido terminó 2-2 y vio al Barça perder terreno contra el Atlético Madrid que tiene además un partido en mano y podrá hasta extender esa ventaja que ahora tiene.

Después del partido, el club resaltó la gesta con un tuit en redes sociales.

El mensaje de Pelé

Justo después del gol de Messi, el tres veces ganador de la Copa del Mundo, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram felicitando al rosarino por llegar a la misma cantidad de goles que Pelé anotó durante su carrera en el Santos. En ese post, el crack brasileño colocó una foto suya celebrando un gol y una de Messi con un pose muy similar. Después escribió:

Cuando tu corazón se desborda de amor, es difícil cambiar tu camino. Como tú, sé lo que es amar llevar la misma camisa todos los días. Como tú, sé que no hay nada mejor que el lugar en el que nos sentimos como en casa. “Felicitaciones por tu récord histórico, Lionel. Pero sobre todo, enhorabuena por tu bonita trayectoria en el @fcbarcelona. Historias como la nuestra, de amar al mismo club durante tanto tiempo, lamentablemente serán cada vez más raras en el fútbol. Te admiro mucho, @leomessi”

Pelé llegó a esa marca después de 660 partidos, eso le permitió tener un promedio de 0.97. Mientras para Messi, él llegó a esa marca después de disputar 748.

El presente de Pelé

El exjugador, quien cumplió 80 años el pasado octubre, ha tenido un 2020 muy complicado. El máximo ídolo del Santos ha estado en las noticias últimamente por un presente muy triste ya que se ha encontrado aislado de su familia por causa de la pandemia del coronavirus. Durante este tiempo tuvo que estar alejado de su hermano menor, quien falleció por causa de este virus y también fue impactado por el fallecimiento de Diego Armando Maradona el pasado 25 de noviembre.

Pelé, como Maradona y Messi, integraron el XI histórico establecido por France Football la semana pasada previo a la entrega de los Premios The Best.

